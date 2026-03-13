Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) i savetnik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević reagovao je na pisanje blokaderskog tabloida Danas koji je pozvao da mu se ukine obezbeđenje.

Vučević navodi da oseća obavezu da građanima Srbije kaže nekoliko vrlo jasnih i jednostavnih činjenica.

"Pre svega, ja ne odlučujem ko me obezbeđuje. Niti sam to ikada radio, niti sam ikada tražio bilo kakve privilegije. O tome odlučuju nadležne institucije Republike Srbije, na osnovu bezbednosnih procena i u skladu sa zakonom. Svako ko ima i minimum znanja o funkcionisanju države zna da takve odluke ne donose političari, već profesionalci u sistemu bezbednosti. Zato je jasno da ovakvi tekstovi nemaju nikakve veze sa činjenicama, već isključivo sa pokušajem da se napravi lažna i zlonamerna konstrukcija tamo gde je nema. Posebno je nedopustivo što se u tu vrstu političkih obračuna uvlače pripadnici elitne jedinice Vojske Srbije. To su ljudi koji svoj posao rade profesionalno, časno i u skladu sa zakonom, štiteći institucije i državu Srbiju. Kada neko njihov rad koristi za dnevnopolitičke napade i senzacionalističke naslove, pokazuje ozbiljno nepoštovanje prema državi i njenim institucijama", poručio je Vučević putem "Iks".

Dodaje da su takvi tekstovi poznat obrazac blokadera i njihovih medija.

"Naravno, nije teško prepoznati obrazac. Kada nemate program, kada nemate rezultate i kada nemate podršku građana, onda političku borbu pokušavate da vodite insinuacijama i lažima. Svakodnevno se proizvode „afere“ i teme koje bi trebalo da zamene stvarnu političku raspravu. Ali građani Srbije dobro znaju da razlikuju ozbiljnu politiku od tajkunskih laži", jasan je prvi čovekl SNS.

Zaključio je da nastavlja borbu za Srbiju.

"Boriću se, kao i do sada, za snažnu, stabilnu i ponosnu Srbiju. Srbiju koja sama donosi svoje odluke, koja ne pristaje na pritiske i koja dosledno štiti svoje nacionalne interese. To je politika slobodne, nezavisne i samostalne Srbije. Upravo takvu politiku personifikuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić, politiku države koja vodi računa o svom narodu, koja ne pristaje da bude ničiji poslušnik i koja ima snage i hrabrosti da sama odlučuje o svojoj budućnosti. Zato će Srbija nastaviti da ide putem slobode, nezavisnosti i državne odgovornosti, štiteći interese svojih građana i čuvajući dostojanstvo države", zaključuje Vučević.