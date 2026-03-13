"ŠOLAKOVI LEŠINARI ZA CILJ IMAJU DA PODGREVAJU MRŽNJU" Selaković reagovao na poziv Danasa da se Vučeviću ukine obezbeđenje
Blokaderski tabloid Danas pozvao je da se lideru SNS ukine obezbeđenje, i to samo dan nakon obeležavanja godišnjice atentata na Zorana Đinđića, a Selaković kaže da je kampanja skandalozna.
"Samo dan nakon godišnjice ubistva predsednika Vlade Republike Srbije Zorana Đinđića, Šolakova propagandna mašinerija list Danas pokreće skandaloznu kampanju sa zahtevom da se ukine obezbeđenje Milošu Vučeviću. U proteklom periodu svedoci smo da je Miloš Vučević bio meta napada blokadera i da nije bilo pripadnika obezbeđenja spalili bi ga živog u Novom Sadu, kao i da su njegova porodica i dom mesecima izloženi pritiscima, pretnjama i pokušajima zastrašivanja, uključujući i dolaske blokaderskih nasilnika ispred zgrade u kojoj živi. Uprkos svemu tome, Danas danas ide korak dalje i praktično šalje poruku da čovek koji umalo da bude ubijen treba da ostane bez zaštite. To nije novinarstvo, već krajnje neodgovorno i opasno poigravanje sa bezbednošću jednog čoveka i njegove porodice", naveo je Selaković.
Dodao je da je poražavajuće što se sve to dešava u trenutku kada se sećamo tragičnog iskustva političkog nasilja.
"Zato je važno jasno reći da svako ko danas pokušava da normalizuje atmosferu u kojoj se političkim protivnicima crta meta na čelu, ne doprinosi društvu, već opasno podgreva mržnju i netrpeljivost i dodatno podstiče podele, što Šolakovi lešinari jedino za cilj i imaju“, zaključio je Selaković.
