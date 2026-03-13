"Samo dan nakon godišnjice ubistva predsednika Vlade Republike Srbije Zorana Đinđića, Šolakova propagandna mašinerija list Danas pokreće skandaloznu kampanju sa zahtevom da se ukine obezbeđenje Milošu Vučeviću. U proteklom periodu svedoci smo da je Miloš Vučević bio meta napada blokadera i da nije bilo pripadnika obezbeđenja spalili bi ga živog u Novom Sadu, kao i da su njegova porodica i dom mesecima izloženi pritiscima, pretnjama i pokušajima zastrašivanja, uključujući i dolaske blokaderskih nasilnika ispred zgrade u kojoj živi. Uprkos svemu tome, Danas danas ide korak dalje i praktično šalje poruku da čovek koji umalo da bude ubijen treba da ostane bez zaštite. To nije novinarstvo, već krajnje neodgovorno i opasno poigravanje sa bezbednošću jednog čoveka i njegove porodice", naveo je Selaković.