- Važan i sadržajan razgovor sa predsednikom kompanije EDF o strateškim rešenjima za energetsku budućnost Srbije, jačanju naše energetske sigurnosti i mogućnostima za uvođenje nuklearne energije kao dela dugoročnog plana Srbije za diversifikaciju izvora snabdevanja.

U uslovima sve izraženijih izazova na globalnom energetskom tržištu, razgovarali smo o konkretnim koracima za dalji razvoj saradnje, kao i o značaju ovakvih projekata za stabilnost privrede, sigurnost snabdevanja i bolji kvalitet života građana. Suština ovih planova nije samo u tome da Srbija ima dovoljno energije danas, već da na vreme gradi kapacitete koji će obezbediti sigurnu, stabilnu i predvidivu energetsku budućnost u decenijama koje dolaze - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

Aleksandar Vučić je rekao da pažljivo analizira sve ključne aspekte mogućeg razvoja programa mirnodopske primene nuklearne energije.

- Od stručnih kadrova i učešća domaće privrede, do uticaja na prenosnu mrežu, izbora lokacija i otvorenog informisanja javnosti. Važno je da građani razumeju da je reč o dugom, odgovornom i temeljnom procesu, koji se sprovodi po najvišim međunarodnim standardima i uz podršku iskusnih partnera - naglasio je predsednik, i zaključio: