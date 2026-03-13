Slušaj vest

- Važan i sadržajan razgovor sa predsednikom kompanije EDF o strateškim rešenjima za energetsku budućnost Srbije, jačanju naše energetske sigurnosti i mogućnostima za uvođenje nuklearne energije kao dela dugoročnog plana Srbije za diversifikaciju izvora snabdevanja.

U uslovima sve izraženijih izazova na globalnom energetskom tržištu, razgovarali smo o konkretnim koracima za dalji razvoj saradnje, kao i o značaju ovakvih projekata za stabilnost privrede, sigurnost snabdevanja i bolji kvalitet života građana. Suština ovih planova nije samo u tome da Srbija ima dovoljno energije danas, već da na vreme gradi kapacitete koji će obezbediti sigurnu, stabilnu i predvidivu energetsku budućnost u decenijama koje dolaze - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

Aleksandar Vučić je rekao da pažljivo analizira sve ključne aspekte mogućeg razvoja programa mirnodopske primene nuklearne energije.

- Od stručnih kadrova i učešća domaće privrede, do uticaja na prenosnu mrežu, izbora lokacija i otvorenog informisanja javnosti. Važno je da građani razumeju da je reč o dugom, odgovornom i temeljnom procesu, koji se sprovodi po najvišim međunarodnim standardima i uz podršku iskusnih partnera - naglasio je predsednik, i zaključio:

- Srbija ostaje opredeljena da sa pouzdanim partnerima gradi temelje svoje energetske nezavisnosti. Saradnja sa kompanijom EDF, jednim od vodećih svetskih aktera u oblasti nuklearne energije, za nas je važan korak ka obezbeđivanju stabilne, čiste i dugoročno održive električne energije, ali i prilika da razvijamo domaće znanje, osnažimo našu industriju i pripremimo zemlju za vreme u kojem će energetska sigurnost biti jedno od ključnih pitanja ukupnog razvoja.

