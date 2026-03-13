Slušaj vest

To je, međutim, šuplja priča koju lansira upravo opozicija, jer nikad nije dosta alibija za skoro deceniju i po neuspeha na izborima. Novine i televizije koji se ne bave propagiranjem obojene revolucije i ne kuju u zvezde Dragana Đilasa, Zdravka Ponoša i ostale opozicionare imaju važnu ulogu u društvu, ali ona se sastoji u objektivnom informisanju o privredi zemlje, političkoj situaciji u okruženju, obrazovanju, zdravstvu, i da ne nabrajamo sve jer je spisak poduži… a što se "blaćenja" opozicije tiče, na to - sve i da neko želi to da radi - ovi mediji ne treba da potroše ni slovo. Dovoljno je pustiti ih da sami govore o sebi pa da se vide sva njihova dvoličnost, licemerje, nesposobnost… da pokažu koliko su ih nagrizle ambicija bez pokrića, žudnja za vlašću i sujeta.

Uzmimo skori, jučerašnji primer Dragana Đilasa.

Čovek koji ni na vlasti - bio je gradonačelnik Beograda i ministar, ni protiv vlasti - godinama se izdaje za vođu opozicije - ništa nije uradio osim što je uvećao svoj bankovni račun, osetio se prozvanim od strane Bože Prelevića, koji je takođe bio i vlast i opozicija, i takođe ubeležio skor "nula".

Elem, Božo Prelević, jedan od ljudi s fantomske blokaderske izborne liste, na Novoj S je izjavio:

- Opozicija se očigledno plaši konkurencije koju ne može da kontroliše, tačnije jedan "gospodin" koji nije konstruktivan - i vrlo dobro zna na koga se to odnosi. Reč je o čoveku koji je već šest puta sve razbio i koji je sada najglasniji kada je reč o Smederevskoj Palanci - rekao je aludirajući na Đilasa, čije su ljude komesari koji su došli iz Beograda poskidali s lokalne izborne liste a da nisu hteli ni da se predstave. Kazali su samo da su im revolucionarni pseudonimi "Alek i Kaluđer".

"Šifrovanim studentima" Đilas tada ništa nije smeo da kaže, ali je pljusku vratio Preleviću:

- Danas, na 23 godine od ubistva Zorana Đinđića, potpuno je jasno koliko je teško vratiti Srbiju na jedini pravi put - put ka Evropi. Čak i TV Nova S na današnji dan dovodi u goste Boža Prelevića, promotera teorije zavere o trećem metku! - sunuo je vatru "vođa srpske opozicije", koji, uzgred rečeno, u Đinđićevo vreme baš nikakvu ulogu na političkoj sceni nije imao.

Za mlađe čitaoce važno je objasniti da je "teorija trećeg metka", čiji je zagovornik Prelević, lansirana u vreme suđenje Đinđićevim ubicama s ciljem da se optužnica sruši i ceo sudski proces diskredituje, tj. da se krivica atentatora dovede u sumnju. Opšte je mišljenje da su njeni tvorci delovi otuđene bezbednosne službe, tj. inspiratori atentata, a da oni koji tu teoriju šire to čine po nalogu "službe".

- Jednom na zadatku - uvek na zadatku! - rekao je Đilas, tvrdeći da je Prelevića angažovala "služba".

I tu bi negde prosečan građanin i mogao da razume Đilasovu ljutnju.

Ali đavo se krije u detaljima…

A jedan od detalja je Aleksandar Saša Bijelić.

Ovaj čovek se s razlogom smatra Đilasovom desnom rukom: kad je Điki bio ministar zadužen za nacionalni investicioni plan, Bijelić je postavljen za koordinatora izgradnje obilaznice oko Beograda. Kad je Điki posle postao gradonačelnik, Bijelića je poveo za pomoćnika.

Aleksandar Saša Bijelić od obrazovanja ima diplomu menadžera, stečenu u zrelim godina, pa nije jasno šta ga je Đilasu preporučivalo za ove funkcije.

Bijelić, istina, ima i vozačku dozvolu, i pre nego što ga je Đilas lansirao u biznis povezan s politikom, bio je lični vozač Zorana Đinđića. I kao takav, svedok ubistva.

E sad, detalj je u tome što je i Bijelić tvrdio da je tada čuo ispaljivanje trećeg metka, a Saša Bijelić - desna ruka. Koja, je li, levu ruku mije, pa su pune obadvije.

Deo iskaza Aleksandra Bijelića nakon ubistva premijera Zorana Đinđića Foto: Aleksandar Bijelić

Ispostavlja se da je to u rukama, odnosno ono što se zalepi za prste - probni kamen koji Đilas koristi za proveru morala ljudi s kojima se druži. I da mu Bijelić nije smetao iako dovodi u sumnju sudsku presudu Đinđićevim ubicama, jer mu je bio dobar za biznis.

Što, naravno, više govori o Đilasovom moralu, jer za Bjelićev moral znamo, hapšen je zbog sumnje na zloupotrebu položaja u vezi s rekonstrukcijom Bulevara kralja Aleksandra.

A što se "zadataka" tiče, nisu se svi koje je angažovala "služba" bavili "trećim metkom".

Neki su instalirani po srpskim političkim strankama da glume opoziciju, to je suština Prelevićevog primećivanja da je "neko šest puta sve razbio".

A posle im krivi "tabolidi" kad nešto otkriju.