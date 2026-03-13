Slušaj vest

Nekoliko blokadera danas je zaustavilo saobraćaj na velikoj raskrsnici u centru Novog Sada, ali su im ljudi besno uzvratili.

Ljudi kojima je prekipelo, a koji su samo hteli da idu svojim putem, ljutito su vikali.

Blokaderi maltretiraju Novosađane Izvor: Kurir

Jedan gospodin je rezignirano zapitao koga više blokiraju, a onda posle serije psovki uzviknuo:

- Jesmo li i mi građani...

