Blokaderi i posle više od godinu dana nastavljaju da maltretiraju građane i sve koji ne misle isto kao i oni.
Politika
DESETAK BLOKADERA MALTRETIRA CEO GRAD, LJUDIMA PREKIPELO! Čovek ljutito uzvratio zbog šikaniranja - "Pa jesmo li i mi građani?" (VIDEO)
Nekoliko blokadera danas je zaustavilo saobraćaj na velikoj raskrsnici u centru Novog Sada, ali su im ljudi besno uzvratili.
Ljudi kojima je prekipelo, a koji su samo hteli da idu svojim putem, ljutito su vikali.
Jedan gospodin je rezignirano zapitao koga više blokiraju, a onda posle serije psovki uzviknuo:
- Jesmo li i mi građani...
