"MI ĆEMO DA U 30 KOMPANIJA DA ULOŽIMO NOVAC" Vučić najavio ulaganja u Aranđelovac: Ovde su snalažljivi ljudi! Kad bude povezan sa Beogradom, onda će da PROCVETA
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je nova ulaganja u lokalne kompanije.
- Ja ne obilazim prvi put Srbiju. Uvek gledam da sebe korigujem, da ispravim sebe, da sagledam svoje greške. DA vidim šta moram kod sebe da promenim da bi smo isporučili bolje rezultate. Čovek to koji ne radi ne može da napreduje, ne može novog i uspešnog da uradi. Ja njima govorim, oni sad razumeju. Oni sad hoće da čuju ljude. Nekad neko ne želi da čuje ljude. Važno da ima mašna, tašna, sekretarica. Morate da slušate ljude. Mnogo problema ima i sve što više radite, sve više problema uviđate. Zašto se ljudi pojave i dođu da traže? Zato što znaju da je moguće da mogu da dobiju. Vide da neko konačno nešto stvarno radi. I kada vidi da neko stvarno radi, e onda oni žele i hoće.
Predsednik je tada najavio da će se ulagati u lokalne kompanije.
- Mi ćemo da u 30 kompanija da uložimo novac, imate 5 velikih kompanija. Aranđelovac ima pristojnu, zdravu, ekonomsku strukturu, kada bude bio povezan onako kako treba. Ovde su snalažljivi ljudi. Kada bude povezan sa Beogradom, onda će da bude lakše, onda će da procveta - rekao je predsednik.
