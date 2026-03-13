Politika
"MI GLEDAMO U BUDUĆNOST"! Vučić: Mi hoćemo ujedinjenu porodicu, hoćemo ujedinjenu Srbiju! Nećemo povratak u prošlost
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je na današnjem skupu u Aranđelovcu: "Mi gledamo u budućnost"!
"Mi gledamo napred, mi hoćemo ujedinjenu porodicu, hoćemo ujedinjenu Srbiju. Nećemo povratak u prošlost. Hoćemo u budućnost, hoćemo veštačku inteligenciju, hoćemo najbolje puteve, hoćemo najbrže pruge", rekao je Vučić.
A šta kažu Aranđelovčani...
"Aranđelovac je naša porodica"!
"Unapredili smo vodovod i kanalizaciju u našem gradu".
"Dobili smo puteve, dosta je asfaltirano".
"Besplatan javni prevoz".
"Novu bolnicu imamo"...
Vučić je na kraju poentirao:
"Svi ujedinjeni, kao jedna velika porodica, za naš Aranđelovac, do konačne pobede"!
"Aranđelovac, naša porodica. Srbija, naša porodica!"
