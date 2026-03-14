- Naša politika je naravno da trpeza bude puna, ali da za trpezom budu svi! I deka, i baka, i deca i unuci. Da svi razgovaraju i zajedno grade budućnost Srbije - istakao je on.

Aleksandar Vučić je naglasio da će biti zadovoljan samo ukoliko Srpska napredna stranka ubedljivo pobedi u svih deset lokalnih samouprava u kojima se 29. marta održavaju lokalni izbori i pozvao građane da ujedinjeni, kao jedna velika porodica, izađu i glasaju za Srbiju i svoju opštinu.

- Bez obzira na to što su oni favoriti, ne znam kako vi, ja ću biti zadovoljan samo ako pobedim ubedljivo. I zato vas molim i pozivam da uradite sve što možete i da ih pobedim ubedljivo. I da ih pobedim ubedljivije nego prošli put. Svi ujedinjeni kao jedna velika porodica za naš Aranđelovac da ih pobedimo i da ih pobedimo u svim opštinama da bude 10 prema nula - poručio je Vučić

Istakao je da je zatražio od svih članova SNS da urade sve kako bi zadobili, ali i opravdali poverenje građana - da razgovaraju sa njima, čuju njihove probleme i donose odluke u skladu sa interesima naroda.

Vučić je dodao da je, sa druge strane, ključno pitanje za njegove političke protivnike, kako planiraju da ispune "kule i gradove" koje su obećali narodu.

- Ili ste narodu rekli, samo glasajte protiv zlog Vučića, pa će sve da bude lepo i dobro. Je li vam to jedina politika? Ako vam je to jedina politika, to nije politika. To nije nikakva politika. To je politika propadanja. To znači da ćete samo da uništavate Srbiju, kao što ste uništavali od 2.000. do 2012. godine najgorim privatizacijama, najgorom pljačkom i otimanjem narodne imovine - naveo je Vučić.

Napomenuo je da građani treba da razmisle da li bi svoje poverenje trebalo da daju onima koji ni svoje ime i prezime neće da kažu i imaju neka kodirana imena.

- Zamislite da vam na vlast dođu Cipiripi, Kaluđer, pa koga da pitate za ono što vam treba? Cipiripiju da se žalite za puteve, Kaluđera da pitate za kanalizaciju, a Čaklija da pitate za ne znam šta - naveo je Vučić.

Naglasio je da izbori nisu igra i da država nije igračka i da se mora voditi računa kako će izgledati budućnost naše dece.

- Oni moraju da završe fakultete, da nauče nešto, da prođe neko vreme, da steknu neko iskustvo, da bi mogli da vode državu. I dobrodošli su uvek. I uvek će da imaju pruženu ruku i uvek ćemo da im pomognemo da zajedno sa nama u tome učestvuju - poručio je Vučić.

Foto: Videoplus

Međutim, upozorio je da neki žele suprotno i poigravaju se sa narodom, pokušavajući da i u Aranđelovcu i drugim opštinama vrate stare političare na vlast.