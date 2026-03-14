Slušaj vest

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas da smo došli do rešenja koje će omogućiti nesmetan i normalan rad i funkcionisanje srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na KiM i istakao da smo izbegli najgori mogući i najcrnji scenario zatvaranja i gašenja tih srpskih institucija na KiM, što je bio glavni cilj Prištine i primene tzv. zakona o strancima.

- Želim da se obratim srpskom narodu na KiM i sazvao sam vanrednu konferenciju kako bih saopštio da smo došli do rešenja koje će omogućiti nesmetan i normalan rad i funkcionisanje srpskih zdravstvenih i obrazovnih institucija na KiM. Na rešenju smo danima i nedeljama radili sa EU i ovog puta želim da pohvalim angažman (Petera) Sorensena i EU po ovom pitanju - rekao je Petković na vanrednoj konferenciji za medije u Vladi Srbije.

Naveo je da su o svemu sve vreme bili u kontaktu i razgovarali sa Srbima na terenu i sa našim zaposlenima u instuticijama, sa rektorom, dekanima i direktorima bolnica.

- Razgovarali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve, jer ovo pitanje nije niti administrativno, niti tehničko, već pre svega pitanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Izbegli smo najgori mogući i najcrnji scenario zatvaranja i gašenja srpskih institucija na Kosovu i Metohiji, jer je to bio glavni cilj primene takozvanog Zakona o strancima, koji je nakon 13 godina Kurti odlučio da primeni - rekao je Petković.

Istkao je da je zaustavljeno zatvaranje srpskih institucija i da je to ono što je najznačajnije.

- Dakle, da naši ljudi mogu da nastave da studiraju, da uče, da se leče i da odlaze na svoje poslove. Sačuvali smo Kliničko-bolnički centar u Kosovskoj Mitrovici, zdravstvene centre u Gračanici, Pasjanu, sve domove zdravlja, sve ambulante. Sačuvali smo i sve predškolske ustanove - istakao je Petković.