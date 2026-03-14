11.20 - Predsednik u kući Đorđevića

Predsednik se potom pridružio domaćinima za trpezom, i rekao je da je svojim saborcima tražio da slogan bude: "Naša porodica".

- Pokušali su u prethodnih godinu dana da nam razore porodicu i trpezu. A porodična trpeza nije samo sto, već mesto gde se okupljaju generacije i gde svi razgovaraju. Tu domaćin nije šef, već čovek koji brine. To nam je potrebno, zato je važno da se ujedinimo i razgovaramo ponovo. A znam za koju god trpezu da sednemo, ova ovde je puna, da ima onih koji nemaju dovoljno. Za to moramo da se izborimo, da pobedimo tu nejednakost. Mi u Beogradu bacimo 700.000 tona hrane bacimo! Samo gledajte to, a opet imamo onih koji nemaju dovoljno - kazao je on.

Vučić kaže da zna da su našim domaćinima putevi najvažniji.

- Ne može da živi bez puta, treba mu i za traktor, i za automobil. Tražio sam od Svetske banke, nisu hteli da daju. Ali naći ćemo rešenje. Mnogo smo uložili u veće puteve, ali nije dovoljno, mora mnogo više. Hoću velike pare, da uzmemo pet milijardi, napravimo plan za celu Srbiju, i onda uradimo jako. Da podignemo naše kompanije da sve radi, da sve puca. Da ljudi jednom za svagda dobiju rešenje - rekao je predsednik.

11.51 - Obilazak porodičnog gazdinstva Đorđević

Vučić se nakon razgovora sa narodom uputio u porodično gazdinstvo Đorđevića, i interesovao se da li mlađe generacije ovog domaćinstva žele da nastave da se bave tim poslom.

- Niko ne razume koliko su subvencije bitne, i koliko država ustvari izdvaja za poljoprivrednike. Ceo buždet Smederevske Palanke je 2 milijarde. A samo subvencije za poljoprivredu su 700 miliona! Naravno da ljudima to nikada nije do kraja dovoljno, i ne mogu da nagađaju koja je cena žita, stoke, svega - rekao je on.

Mladi domaćin mu je rekao da se ne žali, i da od države ne očekuje ništa, iako je svaka pomoć dobrodošla.

Predsednik je rekao da velika većina ljudi u opštini Smederevska Palanka živi u selima, gde je poljoprivreda dominantni način privređivanja.

- Davanja države ne samo da nisu mala, već su ogromna. Za subvencije damo milijardu i sto miliona evra! Vidite koliko je to nelogično, da za nešto što je ispod 4 odsto prihoda dajemo milijardu i sto miliona evra. A ceo budžet je 20 i neka milijarda. Najviše para trošimo na zdravstvo i poljoprivredu. Ljudi ponekad ne žele da sagledaju prave cifre. Siguran sam ja da to može i bolje i pravičnije, da i stočarima treba da se da više, oni rade non stop. Ne mogu Đorđevići svi da odu na more u isto vreme, neko mora da ostane da radi - dodao je on.

Nefer smo bili prema stočarima, kazao je predsednik, i rekao da su mnogi podlegli ucenjivačkom kapacitetu ratara.

- Vidite samo koliko novca odvajamo za nešto što daje mali doprinos ukupnoj vrednosti. Ali za nas je to značajno - rekao je predsednik.

Vučić kaže da se angažovao oko pretnje Kurtija i novog Zakona za strance, i dodaje da je pričao sa Srbima sa KiM i Evropljanima oko toga.

- Nema tu lepih i lakih rešenja, ali je ovo za njih olakšanje. Postignut je jedan model, ja znam tehničke detalje. Za sedam do 10 dana ići ću na prelaze da dodatno razgovaram sa našim narodom, da se nađemo u Raški. A da pričam i sa običnim prolaznicima, da vidimo kako da pomognemo našem narodu na KiM. I zahvalan sam na trudu Evropljana koji su hteli da izbegnu veću katastrofu i sukobe u ovom trenutku - rekao je on.

Naglasio je da nas čeka više vojnih vežbi, i dodao da vojska nije igračka.

- Ne postoji nijedna noć u prethodnih 14 godina da nisam pomislio na bezbednost i sigurnost naše države pre nego što legnem. Nijedna noć! Previše sam odgovoran i posvećen da Srbija bude unižena i rasturena kao što je bila devedesetih. Mnogi mi nisu verovali. Kada sam polagao ispite išao sam na desetku, a ne samo da prođem. I sada su iznenađeni u regionu odakle nam ovo... Meni je krivo zbog ovoga što ste svi vi mediji uradili, oko ove rakete. Vidite kako su vas Hrvati i svi ostali navukli da kažete ono što oni hoće da kažu. Kažu mi smo upalili alarm. A nije bio upaljen kada ste formirali vojni savez sa Prištinom i Tiranom. Nije bio alarm kada ste kupili polovne "rafale", pa ste nam objašnjavali da je normalno da vi dobijete meteor rakete, a mi slabije MICA rakete. I njihov državni vrh se tada hvalio, to je bilo potpuno normalno - rekao je Vučić.

Ja sam vrhovni komandant ove zemlje, moram da brinem o odbrani i zaštiti svakog sela.

- Znate li šta nam danas brani Kragujevac? 10 puta jače nego što je bilo ranije. Ali su vas navukli, ja razumem, kod naših ljudi postoji ponos, ali da nas navuku da smo mi upalili alarme, a ne oni koji su nam oteli 14 odsto teritorije, naoružavaju se do neslućenih granica! Šta će vam 16 pancerhaubica - zapitao je predsednik.

Neću da kažem šta smo sve nabavili, i šta ćemo tek nabaviti.

- Za Krasuhu nisu znali da je imamo dok ja nisam doneo odluku da je uključimo. Tek ćemo da nabavljamo sisteme, i niko me neće zaustaviti! I nikoga nećemo napadati. Vidite kakvi su to prevaranti, oni su tu raketu nazvali "zagrepčanka". Da bi mogli da nas "tuže" učiteljici - dodao je on.

Na izjavu Ivane Kekin da je strateški cilj Hrvatske Srbija bez Vučića, predsednik kaže da ga to ne čudi.

- U prvom svetskom ratu bili su na suprotnoj strani, mi smo ih oslobodili. Uveli ih u novu državu. Onda su krenuli sa lažima o žandarima koji tuku hrvatsku gospodu. Onda su dobili Tita kog su posvađali sa Lekom Rankovićem, pa je Leka onako završio. Uspevali su to sa istaknutim partizanima koji su videli šta se radi sa srpskim interesima. Ako vidite karijere ljudi poput Slavka Rodića i Ivana Milutinovića vidite mnogo čudnih ljudi. Zatim su rasturili Jugoslaviju, izvršili etničko čišćenje. Ubili su i kralja Aleksandra dakle, oni su bili glavni protagonisti toga. Sve su radili i činili protiv Miloševića, zatim i protiv Đinđića. U svim udbaškom "Nacionalu" su ga optužili da je šef duvanske mafije. Čak su i Koštunicu napadali, kao da je nesposoban i neki polukreten, ali želeći da im ostane onaj jedini kog nikada nisu napadali. To je Boris Tadić - kazao je Vučić.

Podseća da su Tomu Nikolića Hrvati optuživali da je ubio neku staricu, i da su o tome godinu dana pričali.

- Naravno da je njihov strateški interes, dovoljno su mudri, da ako žele da sačuvaju dominaciju da Srbija mora da bude slaba. Zato im nije potreban Vučić, nego ovi slabići koji će da im se klanjaju do zemlje. Svi to znate, samo morate nekada da se podsetite. Mi njih nećemo napadati, oni za strah nemaju razloga, mi imamo, strahovito su se naoružavali. E druga stvar je što su se iznenadili koliko mi imamo novca, i koliko smo se naoružali. Nama nije problem novac, nego deficit, nećemo da pravimo deficit i da se navikavamo na to - naglasio je predsednik.

Ljudi moraju da znaju, posvećen sam, predan i marljiv, rekao je on, i potom zaključio političku priču:

- Neću dozvoliti da Srbija bude slabija od onih koji nas okružuju - poručio je predsednik.

On je potom nastavio da obilazi gazdinstvo i rekao da je glavni cilj države da mlade generacije ostanu na svojim ognjištima.

- Kada će da se oženi mladić? Ja to i svog sina stalno pitam isto, a on mi kaže: "Ma pusti me bre".

11.40 - Vučić u Mramorcu

Predsednik je u razgovoru sa meštanima Mramorca rekao da se ne zna koje je mesto lepše u njihovom kraju, a zatim ih je pitao šta im je potrebno.

Meštani su rekli da su im potrebni putevi.

- Ovo je istorijski trenutak za Mramorac. Od Karađorđa nikada predsednik nije bio kod nas. Karađorđe je rođen tu, na tri kilometra odavde. Malo selo velikih ljudi... Mi nismo verovali ni kada su došle mašine da rade put, ovaj kojim ste došli. Sve drugo imamo osim da se završi 1500, 1600 metara puta - rekao je jedan meštanin.

Sve će biti završeno, rekao je predsednik, i dodao da su mašine već tu.

- Biće sve to u redu, tih tri kilometra i most biće urađeno. Nisam znao za ovih kilometar i po, ali moram da vam kažem nešto tim povodom. Andrijana, ti nisi odvojila za to novca. Pozovite mi Sinišu na vezu. Baćko, za koliko će to biti završeno? Za 20 dana, držim te za reč - rekao je predsednik Vučić.

On je istakao da trideset godina ništa nije ulagano u puteve i rekonstrukciju saobraćajnica.

- Moja ideja je da uzmemo 5 ili 6 milijardi evra od Svetske banke, ali oni neće da finansiraju to. Daće pare za prugu, za gasovode, ali za puteve neće. Nama je razuđena Srbija, ima mnogo zaselaka i sela, a ti ljudi ne mogu da imaju dobar standard zato što ne mogu da imaju put - istakao je Vučić.

Naglasio je da su velike arterije strašno važne, misleći na auto-puteve.

Nakon što je ministar Siniša Mali i dalje bio nedostupan, Vučić je kroz smeh rekao: "Šta mislite koliko je zauzet kada ne može ni meni da se javi".

- Ne može da se javi, nije kriv, ima kolegijum za Ekspo - rekao je on.