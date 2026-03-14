Aktivisti Srpske napredne stranke napadnuti su danas u Mirijevu od strane jednog blokadera koji je po sopstvenom priznanju ležao 10 godina u zatvoru!
JEZIVE SCENE NA MIRIJEVU, BLOKADER NAPAO AKTIVISTE SNS! Sam priznao da je 10 godina bio na robiji, pogledajte snimak iživljavanja (VIDEO)
Kako možete videti na snimku, on je najgorim rečima vređao aktiviste, a potom ih gurao i fizički napao.
Aktivisti SNS su pokušavali da ga smire, a on im je na kraju uputio jezive pretnje.
Upućen je hitan poziv policiji da reaguje i utvrdi sve okolnosti događaja, kao i da identifikuje i procesuira odgovorno lice.
Takođe, iz SNS-a su zatražili hitnu reakciju nadležnih organa i poručili da očekuju da policija brzo rasvetli slučaj i preduzme zakonom predviđene mere protiv počinioca.
