Kineska hipersonična raketa CM-400, koja je primećena na srpskim MiG-ovima 29, a koju još nazivaju i „ubicom nosača aviona“, privukla je veliku pažnju političara i vojnih analitičara širom sveta, a o tome izveštavaju i makedonski mediji.

Na portalu Infomax objavljena je vest da je Vojska Srbije prva u Evropi koja je nabavila ove hipersonične balističke rakete.

Portal Tango Six naveo je da Vojska Srbije poseduje supersoničnu kvazi-balističku raketu dometa (minimum) 250 kilometara. Reč je o kineskoj raketi vazduh-zemlja CM-400. Dve rakete ovog tipa uočene su podvešene na višenamenskom borbenom avionu MiG-29SM+ Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane.

Inače, Vojska Srbije postala je prva oružana sila u Evropi koja je nabavila kineske hipersonične balističke rakete koje je integrisala na svoje lovce "mig 29", čime je, kako pišu američki mediji, napravila revoluciju u povećanju vatrene moći!

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je saopštio detalje o kineskim raketama koje su postavljene na srpske "migove 29". On je čestitao srpskim inženjerima na onome što su postigli.

- Čestitam našim inženjerima i našim ljudima koji su to uspeli da urade. Mi smo uspešno izvršili integraciju kineske rakete na na ruskog lovca četvrte generacije MiG-29 i ovo su danas najbolje opremljeni MiG-ovi u celoj Evropi, pretpostavljamo i u celom svetu. Mi imamo značajan broj tih raketa i imaćemo ih još više - rekao je predsdenik gostujući na RTS.