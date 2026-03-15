Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika republike Miloš Vučević odgovorio je na pitanje koga bi Srbi trebalo da podrže i na čijoj strani treba da budu kada je u pitanju rat između Irana i Izraela.

-Srbi treba da budu na strani Srbije. Ja znam da mi volimo da se delimo na partizane i četnike, Zvezdu Partizan, levičare, desničare. Ovaj put treba da se malo pričuvamo i da sedimo na srpskoj stolici, mislimo srpskom glavom.Užasavajuće mi je kad nam to postaje svakodnevnica, kad čujete da je u Libanu poginulo deset ljudi, da to kao eto tako nije poginulo dvesta nego deset pa nije strašno...pa i tih deset ili jedna osoba je nečije dete ili nečiji roditelj, ima neku porodicu- izjavio je on.

-Teški trenuci za čovečanstvo i ko zna gde na sve to vodi- poručio je Vučević na Iksu.

