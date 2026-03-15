Slušaj vest

Na dostupnom snimku vidi se Miodrag Vignjević, koji je najpre vređao aktiviste SNS, nakon čega je pljunuo šezdesetčetvorogodišnju ženu i fizički napao tridesetjednogodišnjeg mladića, uz upućivanje ozbiljnih pretnji po život, poručili su iz Opštinskog odbora SNS Zvezdara i dodali: - Zahvaljujemo se Ministarstvu unutrašnjih poslova na brzoj identifikaciji i privođenju pravdi ovog siledžije.

- Sa izuzetnom pažnjom pratimo i nadamo se da će tužilaštvo i sudstvo skloniti nasilnika sa ulice, dok se ne utvrde sve okolnosti ovog incidenta, a onda, u skladu sa zakonom, sankcionisati odgovornog, jer nasilje i pretnje ne smeju biti deo političkog života u Srbiji, dodaju u saopštenju.

Oštra osuda i sa Starog grada: Da li je neko odgovarao za sve dosadašnje brutalne napade i progon 

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Stari grad najoštrije osuđuje brutalni fizički napad na naše stranačke kolege i aktiviste Srpske napredne stranke u Mirijevu, koji su tog dana obavljali redovne stranačke aktivnosti i razgovarali sa građanima, kao i svakog vikenda.

Napad koji se desio je nastavak nedopustivog sprovođenja blokaderskog nasilja kome su izloženi simpatizeri i članovi Srpske napredne stranke, ali i čitavo društvo u celini.

U prethodnih godinu dana zabeleženo je više od 800 napada na prostorije Srpske napredne stranke, koje su uništavane, lomljene, a u nekoliko slučajeva je pokušano i njihovo spaljivanje, uprkos činjenici da se u tom trenutku u stranačkim prostorijama nalaze funkcioneri, članovi i simpatizeri stranke.

Pored napada na stranačke prostorije naši aktivisti su u kontinuitetu izloženi brutalnim napadima koji su kulminirali ubadanjem nožem i pucanjem iz vatrenog oružija na naše aktiviste. Podsećamo da je 22. oktobra 2025. godine blokader motivisan političkom netrpeljivošću i mržnjom ispred Narodne skupštine Republike Srbije pucao iz vatrenog oružija na našeg člana i aktivistu Milana Bogdanovića koji je pukom srećom ostao živ.

Postavlja se pitanje da li je uopšte neko odgovarao za sve dosadašnje brutalne napade i progon simpatizera i članova Srpske napredne stranke koji ne prestaju, o čemu svedoči i poslednji događaj iz Mirjeva.

Zbog toga zahtevamo od tužilaštva i sudstva da svaki napad na članove i simpatizere Srpske napredne stranke procesuiraju i da svaki slučaj dobije sudski epilog. Za nastavak sprovođenja blokaderskog nasilja odgovornost snose svi delovi nadležnih institucija koji nasilničko ponašanje, fizičke obračune sa članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke relativizuju, oslobađajući nasilnike koje policija privodi. Vreme odgovornosti dolazi!

 Kurir.rs

