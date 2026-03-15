Na prošlogodišnjem blokaderskom protestu 15. marta u Beogradu, među odazvanima bili su i Vojislav Koštunica, ali i Boris Tadić, bivši premijer i predsednik i predvodnici nekadašnje koalicije DOS iz vremena Petog oktobra.

Nebojša Bakarec je gostujući u emsiji "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović otkrio da se sa Vojislavom Koštunicom poslednji put čuo 2022. godine:

- Ja sam ga zvao tada, imao sam nekoliko njegovih brojeva telefona, međutim, obrisao sam ih. Zvao sam ga tada da ga pitam da li je podržao Vladetu Jankvoića za kandidata za gradonačelnika. Znao sam da to nije istina - kaže Bakarec i dodaje:

- Koštunica je Vladeti dao savet da je on odrastao čovek i da bi trebalo da uradi ono što smatra da je najbolje. Te da će ga on podržati u svakoj njegovoj odluci. Međutim, postoji jedna stvar koja me je razočarala.

Kako kaže, Koštunica za 11 godina nije imao mnogo političkih delatnosti:

- 15. marta prošle godine je odlučio da izađe na Trg Republike i da pokaže koga podržava. Neverovatno je da on podržava blokadere, Đokića, nasilje na ulicama. 15. marta su oni napali jedne druge čak. Ja sam izbrisao te telefone. Poslednji razgovor je bio neprijatan, morao sam klještima da izvlačim reči. Zaključio sam da on ne želi više da ga zovem, a ja ga svako više neću ni zvati - kaže Bakarec i dodaje:

- Čovek je u političkoj penziji. Ali, moram reći da je ostao pošten, da se nije obogatio i ništa nije ukrao. Povukao se na kraju iz politike.

Podsetimo, nekadašnji predsednik Demokratske stranke Srbije je posle petoktobarskih promena 2000. godine došao na čelo države, pošto je koalicija koju su predvodili on i Zoran Đinđić pobedila Slobodana Miloševića.

Nakon toga je od 2004. do 2008. godine bio premijer Srbije, da bi se iz politike definitivno povukao u proleće 2014. godine.

