Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Bajinoj Bašti gde je obišao destileriju i razgovarao sa građanima.

Predsednika Vučića dočekali su ispred destilerije vlasnik Dragan Gavrić i privrednici, a sa njim u obilasku su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, ministarka privrede Adrijana Mesarović kao i predsednik SNS Miloš Vučević.

- Divno vam izgleda, stvarno - kazao je Vučić domaćinima.

- Poznajem trojicu vinara koji ne bi opstali da ne izvoze u Kinu. Ali biće sve više ljudi - istakao je predsednik nakon što je u razgovoru sa proizvođačima saznao da za sada izvoze svoje proizvode samo u zemlje regiona.

Predsednik je najavio i velike infrastrukturne projekte.

- Ja sam obećao da ćemo da uradimo mnogo puteva u ovom kraju, ali nisam ispunio, ja sam kriv. Najkasnije ove godine ćemo krenuti sve to da radimo, time BB približavate Beogradu, dovodite turiste u ovo mesto, olakšava im se transport i verujem da će to biti u okviru ovog plana. Mi ćemo da se borimo za izvoz u Kinu i da im pomognemmo da koliko god velike količine naprave, da ne stoji u magacinu nego da imaju gde da prodaju.

Novinari su predsednika upitali za događaje iz 15. marta prošle godine.

- Što više prolaži vreme, emocije su sve teže. Godinu dana kasnije otkrivamo koliko je dubinski išlo rušenje Srbije i na koji način i lične emocije su ne lake. Tada se propagiralo kako je potrebno ubiti mi decu. I to javno. Te mi se emosije ne smanjuju. Pozivam ljude na ujedinjene, da nam niko ne razara porodice i ne deli ih po generacije i po drugim načinima i pitanjima i da ujedinjeni krenemo napred. Ljudi koji su tog dana stajali u Pionirskom parku oni su stajali mirno, a ne osiono. Pred njima su skidali pantalone, vrištali, gađali ih kamenicama. Oni su samo stajali, gledali. Tim herojima i junacima hvala. Nisu oni branili mene. Ja sam bio tu sa bratom i sinom. Čuvao sam Srbiju. Nadam se da se više neće takve laži o zvučnom topu čuti. Samo ujedinjena Srbija je ona koja može da napreduje.

- Pa vi ovde imate bukvalno hektolitre u inoksu, rekao je Vučić i raspitao se o tome koliko se sezonskih radnika zapošljava tu.

- Ovde vam hidroelektrana zapošljava najviše ljudi, moramo još jednog velikog investitora da dovedemo, najavio je predsednik Srbije tokom obilaska destilerije.

- Za put preko Debelog brda, sve ćemo da uradimo, odmah da počnemo, trebaće nam 10 miliona evra. Biće ljudi iz Bajine Bašte i Kosjerića srećni, dolazio sam tim putem, baš se čovek zamori dok vozi. Najgore puteve u Srbiji, od svih opština, ima Bajina Bašta.

Predsednik je najavio da će radovi početi u junu.

- Ali to da uradite lepo, sa elastičnim ogradama i bankinama sa svake strane, sve kako treba da bude kao pravi put a ne kao da ga je vojska probijala što je bio slučaj nekada.

On je dodao i da dnevno u Bajnu Baštu dolaze i ljudi iz Skelana i Srebrenice gledajući kako da nađu posao.

"Obećao sam ljudima da ćemo da uradimo Svetosavsku ulicu ovde, obećao sam Kadinjaču i ceo put Bašta-Užice. Nisam obećao preko Debelog brda ovo što ide Rogačica-Valjevo, ali sad vam kažem - sve tri stvari ćemo odmah ili najkasnije ove godine, za ono zašto još nije završen projekat, da krenemo da radimo i da uradimo brzo.

Predsednik je od poljoprivrednika tražio jedno čokanjče kleke.

O destileriji BB Klekovača

Destilerija "BB Klekovača" nastavlja tradiciju bajinobaštanske zemljoradničke zadruge iz 1905. godine, a čuvena je upravo po klekovači, šljivovici sa dodatkom lekovitih bobica kleke - autentičnoj i tradicionalnoj rakiji Bajine Bašte i planine Tare, koja se u tom kraju proizvodi vekovima.

BB destilerija proizvodi dvadeset različitih klekovača, šljivovica, travarica i voćnih rakija. Gotovo sve BB rakije spadaju u premijum kategoriju, a od januara 2018. pokrenuta je i kontinuirana "Limited Edition" serija.

U okviru te edicije - BB destilerija u strogo ograničenim, čak "mikro" serijama, prikazuje remek dela svojih majstora destilacije i kupažiranja, nove iskorake i eksperimente u proizvodnji rakije ili jedinstvene "dragulje" spontano nastale odležavanjem u različitim bačvama i buradima.

Od 2010. godine svaki korak usklađuju sa istorijskim i geografskim poreklom, uvek sa jasnom vizijom i misijom, odnosno proizvodnjom vrhunske autentične rakije od najboljeg voća i autohtonih sorti šljiva zapadne Srbije.