Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Bajinu Baštu, a nakon posete destilerije ugostila ga je i porodica Knežević.

Ova porodica ima troje dece, najmlađi sin Andrija ima Mojamoja bolest (MMD) i leči se uspešno u Švajcarskoj o trošku države.

Do sada je dato 260.000 franaka, a i za sledeću fazu su opredeljena sredstva.

Aleksandar Vučić u poseti porodici Knežević u Bajinoj Bašti

Predsednik je malom Andriji odmah poručio da je samo zbog njega došao.

- Ti si mi najvažniji na svetu danas.

Predsednik je pitao da mu se malo detaljnije objasni dijagnoza malog Andrije, i kako su mi preneli dečak ima sužene krvne sudove mozga, te zbog toga ima manji dotok krvi u mozak.

- Anđele, pametan si. Poslaću ti ja jedan specijalni šah - poručio mu je predsednik.

Vučić je u razgovoru sa meštanima istakao da su velika ulaganja u zdravstvo.

- 5873 dece smo mi lečili u inostranstvu i troškove preuzeli na sebe. Pri tome mnogo više se od toga leči u Srbiji, nego ranije. A da ne kažemo koliko ulažemo inovativne lekove, lekove za retke bolesti. To su razlike u stotinama miliona evra.