Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenim građanima na skupu u Sportskoj hali u Bajinoj Bašti.

Kada je predsednik izašao pred narod, prolomio se gromoglasan aplauz uz "Aco, Srbine".

Vučić u Bajinoj Bašti

- Osećam ličnu krivicu za neke stvari koje u Bajinoj Bašti još nismo uradili. Danas je 15. mart, godina je 2026. Pre tačno godinu dana pokušali su i spolja i iznutra da zadaju završni udarac Srbiji, pokušali su da sruše našu Srbiju.

- Taj dan je bio jedan od najtežih dana u mojoj profesionalnoj karijeri. Nikad neću zaboraviti hrabrost ni pukovnika Repca ni mnogih drugih, ali pre svega neću zaboraviti vas, građane Srbije i one koji su bili u Pionirskom parku tog dana i koji su ćutali, nikome nisu na uvrede ni odgovarali, koji su samo gledali i stajali, nepomično, ali nisu uzmicali.

- Znali su ti junaci da tog dana čuvaju svoju Srbiju i sačuvali su je. Veliko hvala svima. Želim da im kažem koliko ih volim i koliko sam ponosan na to što su prepoznali kada je država napadnuta i šta im je obaveza. Mi Srbi volimo sve da kritikujemo, da uvek iznosimo samo loše stvari, retko kad govorimo pozitivno o bilo kome, ali nas to i gura napred. Oni koji su hteli da sruše Srbiju, želeli su da tog 15. marta prošle godine zaustave put u budućnost naše zemlje, da nas vrate u prošlost propadanja, pljačkaških privatizacija. Hteli su da se dočepaju fotelje po svaku cenu. Pretili su našoj deci, svima, na kraju su i upucali jednog našeg čoveka.

- Ničega se nisu libili u pokušaju da nam zemlju otmu i apsolutno razore. A mi smo strpljivo ćutali i borili se i znali smo da nema nazad. Nemate gde drugde da odete. I uspeli smo da je sačuvamo i hvala vam na borbi svih tih dana.

- Oni su ipak naši braća i sestre. Pametniji je uvek odgovorniji, ozbiljniji i on mora da popušta i da razmišlja o budućnosti, a ne o prošlosti.

- A sada da se izvinim za nešto što ja nisam uradio. Ima nekoliko mesta u Srbiji kojima sam dužan izvinjenje. Bajina Bašta nema pare za tunel ispod Kadinjače. Ne može da finansira Rogačica-Valjevo, niti će ikad imati pare za to. Ja sam obećao da ćemo to da radimo. Za samo 10-ak dana videćete mašine koje će da završe 24 kilometra ka Valjevu. To su ogromne stvari od strateškog značaja za Baštu. Vi ste vezani za Užice. Ali kad se uradi put ka Valjevu bićete bliže Beogradu. To će omogućiti mnogo više gostiju, niže transportne troškove. Kada uradimo tunel i obnovimo stari državni put, omogućiće kada vodite starije ljude u Zdravstveni centar Užice da stignete brže.

Dodatnih 6 miliona evra za puteve u Bajinoj Bašti

- Svi ovi radovi počeće najkasnije do Vidovdana, a neki i za koji dan. Odvojili smo dodatnih 6 miliona evra za lokalne puteve u Bajinoj Bašti. Razna sela ćemo da povezujemo sa Baštom i mislim da će ljudi da budu zadovoljni. Za Svetosavsku ulicu ovde potpisuju se sutra ugovori i ide najnoviji asfalt. To su stvari koje su od ogromnog značaja za Baštu, za Taru, za čitavu zapadnu i jugozapadnu Srbiju.

O izjavi Milanovića

- Trudio sam se sve ove godine da čuvam nezavisnost i suverenitet naše države. Da mi donosimo važne odluke. Rekao je danas Milanović "Vučić da pazi šta govori". Vidite, nisu oni nama samo određivali sudbinu kako i šta bi u Srbiji trebalo da se dešava, ako se njima sviđa onda su Srbi dobri, ako ne onda su loši. Moje ime je Aleksandar Vučić i ja sam predsednik Srbije, neće mi predsednik Hrvatske određivati šta ću da govorim. Niti bilo ko drugi, ikada. Mi sa njima želimo i imaćemo mir. Želimo mnogo bolje odnose. Ali, ne žalim se ja zbog onog što oni govore. Nema gadosti i odvratnosti i prljave kampanje koju nisu vodili protiv mene i moje porodice i nikad se nisam žalio zbog toga niti zakukao i rekao "teško mi je". Ali ako ćete vi nama da govorite da pazimo šta radimo i govorimo, nećete. Moja poruka vama je "pazite šta radite". Ja sam izabrao za našu zemlju put mira i stabilnosti i čuvaćemo to. Uvek ćemo da čuvamo poštovanje za našu zemlju. Naš narod će da bira ko će da vodi ovu zemlju, a ne neko drugi.

- Jednu raketu ugledaše, podigoše i opet bi da nam odlučuju. Oni mogu da imaju sve, da budu član NATO, da kupe šta hoće, a mi Srbi moramo njih da pitamo šta ćemo da kupimo. E to je razlika između nas i onih koji bi da nas ruše. Nikoga da diramo nećemo ali ćemo uvek da budemo dovoljno spremni i snažni da odgovorimo svakoga ko hoće da napada našu državu. Ponosan sam što sam predsednik zemlje koja nikoga ne napada, nikome ne želi zlo, ali koja zna kako sebe da čuva.

- Moramo da sednemo za porodični sto i da se zajedno dogovorimo kako ćemo dalje. Kada smo ujedinjeni tada smo najjači i onda nam niko ne može ništa. Kad neko oseti da mu napadaju državu, on je brani po svaku cenu i zna kakko da je sačuva. Pogledajte samo koliko je teška atmosfera bila pre godinu dana. Sve to smo uspeli da odbranimo i sačuvamo zahvaljujući vama. I nikad nismo hteli da se svetimo. Pokušali su i da nam ubiju čoveka jednog, čuvara slobode, Milana Bogdanovića. Upucali su ga sa dva metka, preživeo je i on. Hrabar čovek, domaćin. Pokušali su da ga ubiju i nisu rekli "izvinite".

- Samo zamislite kako će Bašta da izgleda kad uradimo tunel. Ništa nije ni slično. To od '45. godine niko nije uradio. Ovo će biti najveća ulaganja u Bajinoj Bašti od 1945. godine. Ubedljivo najveća.

- Mi ne možemo da kažemo da volimo jednu generaciju više od druge. Kako ja da kažem da ću da obratim pažnju a svoju decu, a ne na svoje roditelje. Volim svaku baku i deku, svakog mladića i devojku u ovoj sali. Neću da pravim nikakvu podelu po tom pitanju. Želim da svakom pomognemo. Da radimo, i da se borimo više.

- Što se tiče izbora 29, u Bajinoj Bašti će biti teški izbori. Delimično mojom krivicom jer ja nisam uradio neke stvari. Ne brinite, oni neće uraditi ništa, oni samo žele fotelju. Ako nas pobede, mi ćemo da čestitamo isto veče i da pokažemo kako se razlikujemo od njih. A pre toga vas molim da u Bašti pobede odgovorni i ozbiljni ljudi. Izađite na izbore, glasajte po svojoj savesti. Ovo nema samo lokalni, već i nacionalni značaj. Na ovim izborima se odlučuje kojim putem Srbija ide. Glasate i za budućnost svojih roditelja, dece, braće i sestara, unučića. Gde god da izgubimo, reći će nam istog sekunda "mi najneodgovorniji dolazimo da preuzmemo vlast".

- Odgovornost i ozbiljnost je od ključnog značaja, da svi izađete, da ne ostavite mogućnost manjini da promeni tok i putanju zemlje i da nas vrate u prošlost. Obećao sam da ako pobedimo u Bašti da ću da popijem onu malu klekovaču, zaštitni znak Bajine Bašte. A pre toga, hoću da vas zamolim da svima onima koji su branili Srbiju od onih koji su hteli da ih sruše, da im uputimo jedan veliki aplauz za borbu, za čojstvo, junaštvo, za ljubav prema otadžbini. Vama, momci, hvala.

- Uskoro ćemo da potpisujemo i ugovor za brzu saobaćajnicu od Požege prema Užicu. Veliko vam hvala, ja i mi bez vas nismo ništa, vi ste naša snaga, zbog vas i za vas se borimo, vi ste ti koji nam ulivate energiju, entuzijazam i snagu. Da damo sve od sebe i da ih pobedimo 29. Ubedljivo! Živela Srbija - poručio je predsednik.

Vučić je prethodno obišao destileriju u BB Klekovača i tom prilikom razgovarao sa viđenijim privrednicima uz zakusku.

Predsednik je potom posetio porodicu Knežević, koja ima troje dece. Najmlađi, Andrija (8), ima Mojamoja bolest (MMD) i leči se uspešno u Švajcarskoj o trošku države. Do sada je dato 260.000 franaka, i za sledeću fazu su opredeljena sredstva.