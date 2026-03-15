Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se okupljenim građanima na skupu u Sportskoj hali u Bajinoj Bašti, nakon posete porodici Knežević i obilasku destilerije.

Vučić se, između ostalog, obratio i hrvatskom predsedniku Zoranu Milanoviću.

- Trudio sam se sve ove godine da čuvam nezavisnost i suverenitet naše države. Da mi donosimo važne odluke. Rekao je danas Milanović "Vučić da pazi šta govori". Vidite, nisu oni nama samo određivali sudbinu kako i šta bi u Srbiji trebalo da se dešava, ako se njima sviđa onda su Srbi dobri, ako ne onda su loši. Moje ime je Aleksandar Vučić i ja sam predsednik Srbije, neće mi predsednik Hrvatske određivati šta ću da govorim. Niti bilo ko drugi, ikada. Mi sa njima želimo i imaćemo mir. Želimo mnogo bolje odnose. Ali, ne žalim se ja zbog onog što oni govore - rekao je predsednik i dodao:

Aleksandar Vučić u poseti porodici Knežević u Bajinoj Bašti

- Nema gadosti i odvratnosti i prljave kampanje koju nisu vodili protiv mene i moje porodice i nikad se nisam žalio zbog toga niti zakukao i rekao "teško mi je". Ali ako ćete vi nama da govorite da pazimo šta radimo i govorimo, nećete. Moja poruka vama je "pazite šta radite". Ja sam izabrao za našu zemlju put mira i stabilnosti i čuvaćemo to. Uvek ćemo da čuvamo poštovanje za našu zemlju. Naš narod će da bira ko će da vodi ovu zemlju, a ne neko drugi.

Kako je istakao, mogu biti NATO članica, ali Srbija nikoga ne dira i neće, ali je uvek spremna da odgovori.

- Jednu raketu ugledaše, podigoše i opet bi da nam odlučuju. Oni mogu da imaju sve, da budu član NATO, da kupe šta hoće, a mi Srbi moramo njih da pitamo šta ćemo da kupimo. E, to je razlika između nas i onih koji bi da nas ruše. Nikoga da diramo nećemo ali ćemo uvek da budemo dovoljno spremni i snažni da odgovorimo svakoga ko hoće da napada našu državu. Ponosan sam što sam predsednik zemlje koja nikoga ne napada, nikome ne želi zlo, ali koja zna kako sebe da čuva.

