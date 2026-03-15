Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski u jednoj izjavi obesmislila blokadere i njihov program.

- Godine 2000. kada je DOS mobilisao narod. Poruke su bile sledeće. Mi smo taoci jednog čoveka kada taj jedan čovek bude otišao sve će da bude dobro. To su bile njihove poruke u oči 2000. godine. To su njihove poruke i danas. Neka znaju, ovaj narod nema pamćenje voćne mušice kao što oni misle da imamo. Niko nije mogao da zamisli kako se zlo nad Srbijom nadvilo, zato što je pod licem mladosti došla neman, koja je Srbiju doslovno mogla da zbriše sa mape sveta. Ponela ih je psihologija mase. Videla sam da oni uopšte nisu svesni gde idu i zašto idu. I tih mladih ljudi tamo više nema - izjavila je ministarka i dodala:

- Je li vi imate podršku građana? Prvo ne umeju da saopšte ono u šta navodno veruju. Zato što oni ništa neće, niti znaju šta hoće, osim da padne Vučić. Pogledajte nosioce lista po lokalnim samopravama. Imamo neke čute, tute i mute. Mi se danas smemo tome, ali prošle godine su oni disali za vratom ovoj zemlji. Narod je 15. marta osetio opasnost da se država sruši. Sada, 15. marta godinu dana kasnije, gde bismo mi bili? U čijim rukama? U rukama nekog kaluđera, cipicipija, nekih ljudi sa kodnim imenima koji obilaze Srbiju i toliko su ponosni na svoja politička dela i politički program da ne smeju da kažu ni kako se zovu.