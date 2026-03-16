Andrija boluje od retke bolesti - Mojamoja bolest (MMD), ali zahvaljujući lečenju o trošku države, njegova borba danas ima i svetliju stranu.

Na snimku koji je došao do predsednika, Andrija mu je poručio da bi voleo da ga upozna, a želja mu se juče i ispunila.

Andrija je tako s porodicom, u potpunoj neverici, dočekao Aleksandra Vučića na pragu svoje kuće, a odmah je pao i zagrljaj kao između starih prijatelja.

- Danas mi je najbolji dan na celom svetu, dolazi mi predsednik, rekao je Andrija uoči Vučićevog dolaska ne skrivajući nestrpljenje.

U trenutku kada je predsednik prošao kroz kapiju Kneževića, Andrija nije mogao da sakrije svoja osećanja, stao je u potpunoj neverici i briznuo u plač, a suze je krio ručicama.

- Evo ga sine, vidiš da je došao, tešio ga je tata, glava porodice koja vodi bitku za zdravlje i budućnost malog Andrije koji je dobio veliki vetar u leđa lečenjem u inostranstvu o trošku države Srbije.

I predsednik je jedva zadržao suze pa ovako rekao:

- Samo sam zbog tebe došao, samo sam se za razgovor zbog tebe spremio...

- Samo sam zbog Andrije ovde. On mi je danas najvažniji na celom svetu. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem...

- Imali smo mnogo tema za razgovor, od Zvezde, do šaha. Pošto mi je rekao da voli šah, obećao sam mu da će sutra od mene dobiti jedan specijalan, a onda kad dođem sledeći put, očekujem da će da me pobedi.