ANTISRPSKA KAMPANJA NA N1! Iskoristili otkazan koncert Cetinskog da šire laži o "logoru" u SPENS-u, Hrvatica bi da srpsku decu uči iskrivljenu istoriju!
Hrvatski pevač Toni Cetinski otkazao je koncert u novosadskom SPENS-u i izneo lažne tvrdnje o logoru tokom 90-ih u pomenutoj dvorani, a ove laži iskoristila je TV N1 pa se u emisiji Crvena linija, voditeljke Marine Fratucan, udaralo na Srbiju sa svih strana, a ono što je najgore je što se manipulisalo istorijom iako nema nikakvih dokaza da je SPENS bio logor za Hrvate iz Vukovara.
To, naravno, nije sprečilo N1 da nastavi narativ da je Srbija najveće zlo u regionu, a da stvar bude gora u emisiji se tom narativu pridružio i jedan Srbin, Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Ta organizacija je poznata po udarima na sve srpsko i negiranju zločina nad Srbima, pa je tako Milosavljević rekao da ga nije iznenadila informacija da je SPENS bio logor, ali ono što mu je promaklo je da je ta informacija - NETAČNA.
- Nas nije iznenadila informacija da se prostor SPENS-a spominje kao neka vrsta mesta odnosno prolaznog centra koji je bio važna lokacija za odvođenje logoraša, odnosno ratnih zarobljenika i civila iz Vukovara. Ali mislim da je važno da čitav ovaj splet okolnosti odnosno otkazivanje tog koncerta (Tonija Cetinskog), zapravo društvo i u Srbiji i u Hrvatskoj iskoristi za adekvatnu memorijalizaciju i priznanje odnosno poštovanje žrtva, pre svega, one grupe žrtava i porodica koje nisu priznate - glasi jeziva izjava Marka Milosavljevića.
U najavi emisije na sajtu N1 tvrdi se da su logori postojali, pa je tako voditeljka prostor dala i Vesni Teršelić, šeficu hrvatske NVO Dokumenta, svakako idealnu sagovornicu kada treba da se pljuje po Srbima.
Ona je predložila da nastavnici novosadskih škola izvedu učenike pred SPENS kako bi razgovarali o, podsetimo, nepostojećem logoru!
- Bitno je da se zapitamo hoće li biti moguće da u Novom Sadu neki nastavnici izvedu pred SPENS i neke druge lokacije svoje učenike kako bi zajedno razgovarali o tome kako je to bilo Vukovarcima kad su dovezeni u autobusima u tim danima odmah nakon izlaska iz Vukovara - poručila je ona.
Kurir Politika