Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je kazahstanskom kolegi Kasimu Žomartu Tokajevu na uspešno sprovedenom referendumu.
VUČIĆ ČESTITAO TOKAJEVU USPEŠNO SPROVOĐENJE REFERENDUMA: Verujem da će ovaj korak doprineti jačanju stabilnosti, napretka i sigurnije budućnosti Kazahstana
- Iskrene čestitke predsedniku Tokajevu i prijateljskom narodu Kazahstana povodom uspešno sprovedenog referenduma i podrške daljoj institucionalnoj modernizaciji zemlje. Verujem da će ovaj važan korak doprineti jačanju stabilnosti, napretka i sigurnije budućnosti Kazahstana. Srbija ostaje opredeljena da nastavi da razvija bliske i prijateljske odnose sa Kazahstanom - piše na zvaničnom nalogu predsednika Srbije na društvenoj mreži X.
