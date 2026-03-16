Slušaj vest

Prozivke, svađe i haos su očigledno postali obrazac ponašanja blokadera i članova opozicionih partija, naročito sada pred lokalne izbore 29 marta, a još jedan dokaz u prilog tome jesu i reči kolumniste Peščanika Dejana Ilića koji je izjavio da studenti ne postoje i da kada se govori o njima, ljudi ne znaju o kome se zapravo radi.

- Kada pričamo o studentima, mi zaista ne znamo o kome pričamo. Ja sam to jednom pokazao i onda su me pitali pa kako to misliš. To je bilo kada su čestitali dan Republike Srpske, u januaru mesecu. I sa par fakulteta je otišla čestitka rukovodstvu Republike Srpske. Onda je sa drugih fakulteta stigla kritika na to što su poslali tu čestitku. Sa trećeg fakulteta je stiglo ne znam šta opet...Imali ste četiri različita stava. U istoj stvari sva četiri su došla sa neke grupe fakulteta- rekao je Ilić gostujući u podkastu Klub Zona.

Osvrnuo se i na to što studenti "neće sa opozicinom strankama". I s obzirom da mu je nejasno, postavio je pitanje - kada pričamo o studentima, na koga tačno mislimo?

- Dakle mi kada pričamo o studentima, mi ne znamo o kome pričamo i to je osnovni problem. Videli ste možda kad je Goran Ješić govorio. Kaže on "meni su dali neki papir, ja sam to odneo ovima iz opozicije. A onda su mi dali neki drugi papir, mene je bilo sramota da to odnesem". Moje pitanje za Gorana Ješića je - ko ti je dao taj papir? Kao, imaš dovoljno iskustva, dovoljno si pametan, čoveče božiji ko ti je dao, da li taj papir ima neki pečat? Ko je odgovoran za sadržaj tog papira? Ko ga je sastavio? Kako si mogao da odneseš bilo šta, bilo kome, a da ne znaš od koga si dobio to što nosiš? Ali je zanimoljivo kako svi pametni i iskusni ljudi, on (Goran Ješić) je iskusan, nasedaju na tu priču o studentima - zaključio je Ilić.

Šta je još rekao pogledajte u snimku ispod: