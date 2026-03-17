Slušaj vest

Kineske hipersonične balističke rakete CM-400, koju još nazivaju "ubicem nosača aviona", a koje je Srbije inkorporirala na svoje avione MIG-29, čime je postala prva zemlja u Evropi sa ovim revoucionarnim naoružanjem, već danima ne daju mira vojnim analitičarama, ali ni političarima u regionu, a posebno pometnju izazvale su u Hrvatskoj gde se bura već danima ne smiruje.

Prvo je hrvatski premijer Andrej Plenković odlučio da tuži Srbiju NATO zbog ovih raketa, očigledno zabrovaljajući da je Zagreb napravio vojni savez sa Tiranom i Prištinom, a zatim je i hrvatski predsednik Zoran Milanović kazao da bi njegov srpski kolega Aleksandar Vučić trebalo da "pazi šta govori". Predsednik Vučić je na to odgovorio da neće Hrvatska određivati šta Srbija sme ili ne sme da kupuje ili govori i poručio im da "paze šta rade".

Analitičari ocenjuju da ovakvi odnosi sa Hrvatskom - nisu krivica srpske strane, već odraz hrvatske unutrašnje politike koja veliča ustaštvo, u kojoj državni vrh odlazi na koncerte Tomposna, pravljenje vojnih saveza za Albanijom i lažnom državom Kosovo, ali i širih geopolitičkih prilika koje se prelamaju u regionu.

Njihovi uslovi

Karijerni diplomata Zoran Milivojević objašnjava za Kurir da su ovakve stvari uvek dobar pokazatelj u kakvom su stanju odnosi između dve države.

Foto: Kurir Televizija

- Ti odnosi su ovakvi zahvaljući Hrvatskoj i to nije krivica srpske strane. Hrvatska je ta koja stalno insistira na nekim svojim uslovima: da Srbija prizna da je agresor, da je krivac za ratove devedesetih. Hrvatska je ta koja je sklopila vojni savez sa Albanijom i lažnom državom Kosovo. Hrvatska je ta koja se stalno trudi da blokira proces dijaloga, ne pokazuju da imaju ni volje, ni želje da se odnosi pomere sa mrtve tačke... Srbija jeste za dobre odnose sa Hrvatskom, ali to ne može da bude pod hrvatskim uslovima koji odudaraju od istorije, prava, pravde i svega što je normalno i racionalno. Takođe, unutrašnja politika svake zemlje umnogome obliku i njenu spoljnu politiki, a unutrašnja politika Hrvatske ima svoje korene u HDZ, Tompsonu koji viče "Za dom spremni" i veličanju ustaštva, a ne smemo ni da zaboravimo da su više puta pokazali da nisu imali dobre namere prema nema i da su njihove službe imali veliki angažman u svemu što se dešavalo u Srbiji pre godinu dana - ocenjuje Milivojević.

Linija razdvajanja

Politikolog Ognjen Gogić kaže za Kurir da nije neobično da jedna država pokušava drugu da predstavi kao opasnost u regionu, ali, kako ističe, "kada se malo zagrebe vidi se da su ove procesi mnogo dublji i ozbiljniji".

- Modernizacije vojske i kupovina novog naoružanja u Srbiji traje već neko vreme, a pretpostavljam da se inteziviralo kada je nastao vojni savez Hvratske sa Albanijom i samoporoglašenim tzv. Kosovom. Zapadni Balkan je zapravo linija razdvajanja između NATO i "druge strane". Sve zemlje koje okružuju Srbiju, osim BiH, su članice Alijanse, i ta situacija je donekle rizična samo po sebi. Logika nacionalne bezbednosti nalaže da moramo onda dodatno da ulažemo u očuvanje sigurnosti zemlje što i radimo - kaže Gogić.

On dodaje de je ovo je odraz i širih geopolitičkih podela, koje se prelamaju na Balkanu.

Ognjen Gogić Foto: Kurir Televizija

- Postoji tu istorija ličnih odnosa Srbije i Hrvatske, ali se na ovom prostoru sukobljavaju i interesi velikih sila. Pa i Nemačka i Poljska imaju tešku "ličnu" istoriju, pa su sad zajedno u NATO. Smatram da budućnost srpsko-hrvatskih odnosa u mnogome zavisi od širih geopolitičkih okolnosti. Balkan postaje nešto kao Berlin nakon Drugog svetskog rata, kada je bio podeljen Berlinskim zidom na Istočni i Zapadni deo, a zapravo dva svetska bloka.

General Mojislović: Nema razloga za nervozu u regionu, opredeljeni smo za mir General Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije, izjavio je da je Srbija definitivno opredeljena za mir i da nove rakete u arsenalu Vojske Srbije, koje su "izazvale histeriju u regionu" nisu kupljene za Zagreb, Sarajevo i Podgoricu. - Te rakete nisu kupljene za Zagreb, Sarajevo ili Podgoricu, te rakete kupljene su za sve koji ne misle dobro Srbiji i upravo misle da svoje nacionalne i druge interese nameću oružanim putem. Definitivno smo opredeljeni za mir, za regionalnu stabilnost, posvećeni smo miru, imamo krupne projekte ne samo u Vojsci Srbije nego i u celoj Srbiji - rekao je Mojsilović TV Pink i dodao da "nema razloga za nervozu u regionu"

Da podsetimo, predsednik Hrvatske Zoran Milanović kazao je da ne razume zašto se Srbija snabdeva ofanzivnim oružjem, a nazvao srpskog predsednika "prilično zanimljivim čovekom".

- To je opasno oružje, nijedna evropska država ga nema, imaju ga Kinezi, Rusi i čini se Iranci. I sad Srbija to ima. Šta će s tim? Napasti Hrvatsku? To bi bilo grozno za nas, ali još gore za njih. Ovim putem i pozivam Vučića, ako je to moguće, da pazi šta govori - kazao je Milanović, dok je hrvatski premijer Andrej Plenković pisao generalnom sekretaru NATO kako bi ga upozorio na novo srpsko oružje, što je sam Milanović opisao kao da se "Plenković tuži i žali na Srbiju."

Foto: AP Vlasov Sulaj, Marko Karović, Shutterstock

Predsednik Aleksandar Vučić kazao je da se trudio sve ove godine da čuva nezavisnost i suverenitet naše države i da mi donosimo važne odluke.

- Rekao je Milanović "Vučić da pazi šta govori". Vidite, nisu oni nama samo određivali sudbinu kako i šta bi u Srbiji trebalo da se dešava. Moje ime je Aleksandar Vučić i ja sam predsednik Srbije, neće mi predsednik Hrvatske određivati šta ću da govorim. Niti bilo ko drugi, ikada. Mi sa njima želimo i imaćemo mir. Nema gadosti i odvratnosti i prljave kampanje koju nisu vodili protiv mene i moje porodice i nikad se nisam žalio zbog toga niti zakukao i rekao "teško mi je". Ali ako ćete vi nama da govorite da pazimo šta radimo i govorimo, nećete. Moja poruka vama je: pazite šta radite - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- Ja sam izabrao za našu zemlju put mira i stabilnosti i čuvaćemo to. Uvek ćemo da čuvamo poštovanje za našu zemlju. Naš narod će da bira ko će da vodi ovu zemlju, a ne neko drugi. Jednu raketu ugledaše, podigoše i opet bi da nam odlučuju. Oni mogu da imaju sve, da budu član NATO, da kupe šta hoće, a mi Srbi moramo njih da pitamo šta ćemo da kupimo. Nikoga da diramo nećemo, ali ćemo uvek da budemo dovoljno spremni i snažni da odgovorimo svakoga ko hoće da napada našu državu. Ponosan sam što sam predsednik zemlje koja nikoga ne napada, nikome ne želi zlo, ali koja zna kako sebe da čuva.