- Četnik Vučić opet prijeti Hrvatskoj lajući k'o bijesan pas , a plenkisti tužikaju i cvile kao odbačena štenad. Nedavno su mu u Dubrovniku pod noge prostirali crveni tapet, umjesto da mu jasno poruče: "mrš smradu četnički, miruj ili ćeš proći kao u Oluji '95 "! - naveo je Bulj na Fejsbuk profilu.

- Vidim opet se javio Miro Bulj, ono ustaško govedo kome sam obećao još pre godinu dve dana da ću da mu zavalim jednu šljagu, da mu zvoni uvo kao sinjska alka. Opet se on javio da vređa predsednika Vučića. Da poručim tom ustaškom govedu, nesoju ustaškom nećete nas više klati. Nećete nas više ubijati i nećete ovde imati predsednika koga vi želite da postavite, tipa Boris Tadić koji će da ide da vam se izvinjava, drnda gitaru tamo i da kleči na kolenima pred Hrvatima, nego ćemo da imamo srpskog predsednika, koji će znati da nas zaštiti. Više ustaška kama neće klati Srbe- rekao je Glišić.