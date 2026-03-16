13.50 - Vučić u poseti porodici Raković

Prva tačka današnje posete je porodica Raković, gde se četiri generacije bave plasteničkom proizvodnjom povrća i jagoda, kao i uzgojem stoke.

- I kad dođeš do Požege sa auto-putem, misliš da si nešto uradio, a kada nastaviš dalje onda vidiš koliko posla ima - rekao je Vučić na pitanje domaćina kako je putovao.

Gledaćemo da tunelom ispod Kadinjače spojimo Užice sa Bajinom Baštom, najavio je on.

- Kako god da pogledate, nikada ne može da se završi sve, ali moramo da radimo. Ovo je najvažnije, to je glavni put koji vas spaja sa Zlatiborom, onda i sa opštinama južno od Zlatibora, južno od Čajetine, Nove Varoši. Onda će do Užica trebati sat i petnaest maksimalno. Nego sve to treba platiti - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da je završen projekat za bolnicu u Užicu, i kaže da će biti potrebno 108 miliona evra, i to bez opreme.

- Obećali smo ljudima veliki park i halu, to ćemo uraditi takođe. Ovde u Sevojnu imamo ovu ulicu. Dosta smo para izdvojili za puteve, a čujem da mora da se radi i u vrtiću Maslačak. Četiri sobe, 700.000 evra! Pa šta čuvate... To ćemo da uradimo, nego četiri sobe 700.000, nešto tu nije u redu - rekao je on.

Kaže da je mir ključan, i da svi gledamo bogate zemlje u Zalivu koje su živele mirno, a da se to preko noći promenilo.

Pitao je domaćina šta mu najviše treba, a on je skromno rekao da njemu ništa ne treba, već da se mladi više trude i rade.

- Ovde ima problema sa putem, noću posebno neko može da se zaleti u kuću. Mora da se postavi ovde elastična ograda, da neko ne pogine. Baš ovde na 100 metara od vaše kuće - tražio je on od predstavnika lokalnih vlasti.

Pitao je domaćine da li bi im značilo spajanje sa putem do Požege, i jednoglasno je dobio odgovor da je to najvažnije.

- Nemamo ni gasovod još uvek, to kad bi moglo nekako da se uradi bilo bi odlično - rekao je domaćin, a Vučić je rekao da je to stvar države, i da će biti urađeno.

- Znači da završe odmah, do kraja godine, a ne da se radi 14 godina - rekao je Vučić.

Domaćica je posebno oduševila Vučića kada je otkrila da je njen unuk, od pomoći države od 100 evra, kupio motornu testeru da može da radi sa porodicom.

- Rekao je: "Ovo mi je od Vučka, moram ovo da čuvam" - kazao je on.

Vučić je dodao da će država dodati još, da može da kupi još nešto.