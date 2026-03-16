UŽIVO VUČIĆ U SEVOJNU: Predsednik u domaćinstvu Rakovića, izneo poseban zahtev za lokalne vlasti - Odmah da se radi, a ne da se čeka 14 godina!
13.50 - Vučić u poseti porodici Raković
Prva tačka današnje posete je porodica Raković, gde se četiri generacije bave plasteničkom proizvodnjom povrća i jagoda, kao i uzgojem stoke.
- I kad dođeš do Požege sa auto-putem, misliš da si nešto uradio, a kada nastaviš dalje onda vidiš koliko posla ima - rekao je Vučić na pitanje domaćina kako je putovao.
Gledaćemo da tunelom ispod Kadinjače spojimo Užice sa Bajinom Baštom, najavio je on.
- Kako god da pogledate, nikada ne može da se završi sve, ali moramo da radimo. Ovo je najvažnije, to je glavni put koji vas spaja sa Zlatiborom, onda i sa opštinama južno od Zlatibora, južno od Čajetine, Nove Varoši. Onda će do Užica trebati sat i petnaest maksimalno. Nego sve to treba platiti - kazao je predsednik.
Vučić je rekao da je završen projekat za bolnicu u Užicu, i kaže da će biti potrebno 108 miliona evra, i to bez opreme.
- Obećali smo ljudima veliki park i halu, to ćemo uraditi takođe. Ovde u Sevojnu imamo ovu ulicu. Dosta smo para izdvojili za puteve, a čujem da mora da se radi i u vrtiću Maslačak. Četiri sobe, 700.000 evra! Pa šta čuvate... To ćemo da uradimo, nego četiri sobe 700.000, nešto tu nije u redu - rekao je on.
Kaže da je mir ključan, i da svi gledamo bogate zemlje u Zalivu koje su živele mirno, a da se to preko noći promenilo.
Pitao je domaćina šta mu najviše treba, a on je skromno rekao da njemu ništa ne treba, već da se mladi više trude i rade.
- Ovde ima problema sa putem, noću posebno neko može da se zaleti u kuću. Mora da se postavi ovde elastična ograda, da neko ne pogine. Baš ovde na 100 metara od vaše kuće - tražio je on od predstavnika lokalnih vlasti.
Pitao je domaćine da li bi im značilo spajanje sa putem do Požege, i jednoglasno je dobio odgovor da je to najvažnije.
- Nemamo ni gasovod još uvek, to kad bi moglo nekako da se uradi bilo bi odlično - rekao je domaćin, a Vučić je rekao da je to stvar države, i da će biti urađeno.
- Znači da završe odmah, do kraja godine, a ne da se radi 14 godina - rekao je Vučić.
Domaćica je posebno oduševila Vučića kada je otkrila da je njen unuk, od pomoći države od 100 evra, kupio motornu testeru da može da radi sa porodicom.
- Rekao je: "Ovo mi je od Vučka, moram ovo da čuvam" - kazao je on.
Vučić je dodao da će država dodati još, da može da kupi još nešto.
Predsednik je potom seo za trpezu sa domaćinima, gde je sve domaće izuzev ribe.