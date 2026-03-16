Bivši medijski koordinator Novog DSS-a, novinar Uroš Piper oštro je prokomentarisao nastup opozicionih aktivista u emisiji "Utisak nedelje", ocenivši da je njihova strategija o tri kolone zapravo put u politički ambis i totalni debakl.

- Gledam "Utisak nedelje" kod Olje Bećković i gosti trojica političkih aktivista - neki od njih će možda biti i na blokaderskoj listi, a cela emisija je bila u stilu: ja tebi serdare, ti meni vojvodo. Hrabre jedan drugog, kažu sve je odlično. Sad je odjednom odlično da budu tri liste. Blokaderska lista, tzv. studentska lista, gde je prosek godina 64 godine, desna lista i pro-NATO lista. I kažu da to osigurava pobedu - navodi Piper.

On je upitao i "kako su uspeli da ispumpaju za godinu dana toliko?"

- Pa, tako su na kraju blokadersku listu preuzeli da vode Cipiripi, Kaluđer, Ackela...Pogledajte u kakvom mi vremenu danas živimo, šta se sve dešava, koliko je svet surov i nepredvidiv. Ljudi hoće stabilnost, normalnost i mir.Da li će im to Kaluđer i Ackela, kako se već zove, doneti? Teško! Neće im to doneti ni ova trojica društveno-političkih radnika iz "Utiska nedelje". I oni to znaju- rekao je Piper.

Kako je naveo, pošto moraju nekako da pokušavaju da guraju svoju lažnu priču, oni će dalje govoriti da je to fenomenalno i da je super da budu tri liste.

- Neće biti tri, biće deset tzv. blokadersko-opozicionih lista - kazao je Piper.