Na suđenju Draganu Ristiću (77) iz Đakovice, koga Specijalno tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin nad civilnim stanovništvom u Đakovici u maju 1999. godine, danas su iznete završne reči pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini.

Tužilac Iljir Morina rekao je da iz materijalnih dokaza "jasno i ubedljivo" proizilazi da se Ristić kao civil dobrovoljno pridružio srpskim snagama "u vršenju sistematskog nasilja nad albanskim civilima u Đakovici" od 7. do 10. maja 1999. godine.

Sa druge strane, branilac Dragana Ristića, advokatica Jovana Filipović istakla je da odbrana u celosti ostaje pri uvodnoj reči i da je suđenje dokazalo da je u pitanju zamena identiteta.

- Na mestu optuženog ne treba da bude Dragan već Dragoljub, sada za to imamo i dokaze. U ovom postupku svedoci su se složili u vezi sa jednim - da u vezi sa tačkama optužnice 1, 3 i 4 se u potpunosti ne odnose na optuženog Dragana Ristića. Što se tiče tačke 2, koja se odnosi na zlostavljanje, odnosno hapšenje civila, svedoci su dali opis kako znaju da je ta osoba koja je vršila razdvajanje po imenu Dragan i da su došli do saznanja da je to on. Ono što je nesporno utvrđeno jeste da su saslušani svedoci tuilaštva izjavili da je taj Dragan koji je vršio razdvajanje na mostu bio radnik robne kuće Agimi i da ga oni tako poznaju. U ovom sudskom postupku, od Agencija za privatizaciju dobili smo dokaz u kojem se konstatuje da u ovoj robnoj kući nikada nije radio optuženi Dragan Ristić, već je tamo radio Dragoljub Ristić - navela je Filipović.

Takođe, Filipović je navela da su svedoci dali i pogrešnu adresu stanovanja optuženog.

- Na glavnom pretresu izvedeni su dokazi koje smo dostavili, kao i izvod iz kartoteke ličnih karata iz koje se vidi na kojoj adresi je živeo Ristić Dragan. U pitanju je ulica Maršala Tita, dok je svedok Afrim Caka na glavnom pretresu izjavio da je obilazio stan u kome je živeo taj Dragan koji je vršio razdvajanje i da se taj stan nalazi preko puta Gimnazije. Možete u završnoj reči, na poslednje tri strane da vidite, konkurs koji je raspisala škola Gimnazija iz perioda 1998. godine, gde se vidi da se Gimnazija nalazila u ulici Dimitrija Tucovića - navela je Filipović.

Izricanje presude zakazano je za 18. mart u 11.45 časova.

Dragan Ristić, podsećamo, uhapšen je 25. februara prošle godine, na prelazu Jarinje, kada je sa sinom krenuo u Đakovicu kako bi produžio važenje dokumenata. Ristića tužilaštvo tereti da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u periodu od 7. do 10. maja 1999. godine, a na teret mu se stavljaju ubistva, proterivanje, pljačka, razdvajanje stanovništva.