Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je selo Kotraža u Lučanima, gde ga je ugostila porodica Repanović.

Porodica je Izbegla sa Kosova i Metohije, a Kole iz Čačka im je poklonio svoju kuću i domaćinstvo, gde i danas žive.

Formirali su gazdinstvo i u toku je izgradnja klanice i pekare na preko 1000 m². Domaćinstvo drži majka sa petoro dece, od 16 do 29 godina.

Predsednik je pitao okupljeni narod šta je najpotrebnije da se uradi.

- Znam koliko ovde ima razuđenih sela, u različitim smerovima i nikada nije dovoljno puteva da se napravi. Sada ćemo više da uradimo i napravimo. Ono što je strašno važno jeste vodovo i priključenje na Rzav. To Lučani ne bi mogli da plate kao opština - rekao je i dodao da to košta 2,5 miliona evra.

- Samo 3 kilometara malog puta košta više od 300 000 evra, nema asfalta za džabe. Imate moju reč i biće vam urađeno. Pre nas skoro da niko nije gradio. Uradićemo mi, ali i ostavićemo one koji će moći da urade.

Dame iz Lučana došle su da vide predsednika, jedna mlada devojka se obratila.

- Ja sam majka troje dece. Hoću nešto da vas zamolim. Mi smo stipendisti "Milan Blagojević" Namenske, ja osam godina čekam posao. Rekla sam da ne biram radno mesto, živim i odrasla sam na selu. Nevena isto čeka posao.

- Probaćemo, razgovaraćemo sa rukovodstvom fabrike. Ako ne bude to, moći ćete naplatu putarine ili negde. Da možete da zarađujete - rekao je predsednik.

Predsednik je obećao i da će biti izgrađena frabrika za 50 - 100 ljudi.

- Mi bez dece ne znam kome ćemo sve da ostavimo. Danas kada okačite nešto na mreže sa kučetom i mačetom ima više lajkova. Volim i kučiće i mačiće ali volim i decu više. Šta se dešava sa nama? - upitao je predsednik.

- Čini mi se nekad kao da radimo zu korist bogataša, hoću da se pomogne siromašnima, koji muku muče. rekao je predsednik i obećao veće penzije.

- Ni Tito ni Milošević nisu dolazili, a vi ste došli. Imam pitanje, sve nam je džabe ako nema dece. Ima jedna odluka da ima mnogo mladih koji odlažu trudnoću jer rade na ugovorima - rekao je jedan od meštana.

- Da nam je to problem, plašim se samo da nam je problem mnogo dublji. Pričali smo da imamo nisku stopu nataliteta, to je svetski trend. Nema veze sa platama, Prosečna plata u Beogradu je bila preko 1700 evra. Tamo imamo najmanje dece. Nema veze sa ekonomskim i socijalnim, ali razumeo sam, ako mi to pokažu analize da je to rešenje, to ćemo da uradimo. To nam je najmanja cena jer ne znam kome ćemo da ostavimo sve - istakao je Vučić.

- Neće biti u ovom ludilu u svetu sačuvati mir i stabilnost, ali uspećemo. Sačuvaćemo živote ljudi, sačuvaćemo i mir i stabilnost, nastavićemo da ulažemo, povećavamo plate i penzije. Hoćemo da sačuvamo živote ljudi. Da budem iskren, pošto kod vas dolaze razni ljudi i kažu, "samo glasaj za ovoga ili onoga", pitajte ih samo a kako i kada su negde nešto uradili i kada će uraditi. bez teške reči, pitajte za plan i program, a onda u skladu sa svojom savešću donesite odluku i glasajte za koga vi mislite, ja verujem u vaš izbor.

Vučić je potom ugošćen u porodičnom domu porodice Repanović.

Foto: Pink

Okupljeni su pisali predsednika da prokomentariše vojni savez protiv Srbije.

- Iznenadio sam se jer su napravli toliku buku. Ja znam sve što imaju Albanci na KiM. Svako vozilo im znam. Mi da napadamo njih nećemo. Nikada nikog nismo napadali i nećemo. Sačuvaćemo mir time što imamo dovoljno snage i odbrambenih mehanizama. Suviše sam ozbiljan i odgovoran čovek, neće nam se to dogoditi. Danas je mnogo teško ući na nebo Srbije. Imamo višestruku odbranu. To što mi radimo, nije to više naivno ni za koga. Hoću da se ljudi osećaju sigurno. Nastavićemo da snažimo našu vojsku. Oni što se Srbije tiče ne moraju da brinu, mi da ih napadamo nećemo. A oni nek se svađaju...