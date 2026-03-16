Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u poseti je fabrici MB Namenska u Lučanima, nakon obilaska Sevojna, i razgovora sa narodom i privrednicima, kao i posete selu Kotraža, gde ga je ugostila porodica Repanović.

Vučić se odmah po dolasku sastao sa rukovodstvom fabrike.

"Milan Blagojević - Namenska" AD je državno preduzeće, koje ima 1.300 zaposlenih u modernim postrojenjima.

Potom je došao da razgovara sa zaposlenima, kojima se izvinio na čekanju. On je rekao da je imao dug razgovor sa rukovodstvom. Kako je naveo, razgovor je tekao i o investicijama, ali i o dugu EPS-u, problem iz 2007. godine do 2012. od 35 miliona evra.

- Pre svega, ono što mislim da je najvažnije je da smo razgovarali o tome što država može da uradi i pomogne. Razgovarali smo o dva nova investiciona ciklusa, koja se tiču pre svega trobaznog baruta, jer nam je trobazni barut od ključnog značaja za celu namensku industriju, od ključnog značaja i za našu vojsku. Neće to ići brzo, ne ide jednostavno. Ako sam ja to dobro zapamtio, to je na nitroglicerin kada se doda i nitrogvanidin, a pre toga je nitroceluloza u jednobaznom. Finansije fabrike nisu u lošem stanju, jedan problem ćemo zajedno da rešavamo, oko ugljene prašine. Videćemo da li možemo da pomognemo da se plati glavnica i deo pripadajućih kamata, da bi manje više koštalo vašu fabriku - rekao je na početku predsednik.

1/30 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u obilasku fabrike MB Namenska Foto: Nemanja Nikolić

- Obećao sam vašem rukovodstvu da možete da računate za dodatnu pomoć, i finansiranje tehničko-tehnološke opreme. Da to bude najbolja oprema koja postoji u svetu. Ono što znam da vas brine jesu kupci, ali država Srbija se nikada neće odreći većinskog udela u fabrici, uvek će pripadati našoj zemlji. Svi hoće da je kupe, ne znam šta vi još proizvodite, plate su oko 142.000 prosečna plata, a pre 10-12 godina je bila oko 46.000, i da bi se to podizalo, i broj zaposlenih — gde god da sam bio, svuda ljudi traže samo posao u fabrici. Ali zato nam je potrebno i novih poslova i tehnologije - dodao je.

Što se tiče izvoza, kreće se, neće biti problema i naša Vojska pravi sve veće narudžbine.

- Gledaćemo da se magacini isprazne i da ne bude problema. Uvek pratite sve bezbednosne protokole. Ova fabrika je strateškog interesa za našu zemlju i slobodno i danas možete predloge da kažete, i preko rukovodstva. Ono što bih vas zamolio jeste da probate da projektujete stvari za budućnost, da gledate kako da tehnološki unapređujemo kompaniju.

- Što se novca tiče, u samoj fabrici i pomoći države, ne morate da brinete! Sve što proizvedete ovde, dodatno nam doprinosi da čuvamo mir, jer da nismo dovoljno jaki — niko nas ne bi ni poštovao. Pregazili bi nas velikom brzinom, a uastalom građani misle da je mir nešto što se dobija preko noći, a sve se preko noći promeni. Naše je da čuvamo mir, ovo je za nas ključna fabrika. Nama municija za sve, zavisi od vas, samo se držite protokola - rekao je.

Foto: Nemanja Nikolić

Foto: Nemanja Nikolić

Potom se građanima obratio i direktor, Predrag Ilić.

Pitanja građana

Zaposlena u fabrici je postavila pitanje o budućnosti fabrike, na šta je predsednik odgovorio i podsetio da država planira da izdvoji sredstva za namensku industriju.

- Vremena u svetu su se promenila, ne možemo da se pravimo naivni i zato ćemo gledati da podignemo tehnološki nivo uz upotrebu VI i digitalizaciju, u svim našim fabrikama. Za nas je od izuzetnog značaja. Imamo dobru osobinu da težimo boljem, snažnijem, bržem, a to nas tera i gura napred.

1/8 Vidi galeriju Građani postavili pitanje predsednika Foto: Nemanja Nikolić, Printskrin Pink TV

- Imaćemo mnogo bolju municiju, mnogo ubitačniju, ukoliko budemo imali trofazne varote. Sve što vi ovdje radite direktno doprinosi boljoj, snažnijoj odbrani ili poboljšanju sistema odbrane republike Srbije. I vama hvala na tome, a ja vas samo molim da pokušate svojim znanjem da doprinesete da ubrzamo izradu svih ovih projekata i da pokušamo da uložimo više novca i da napravimo još moderniju fabriku za neko buduće vreme. I da napravimo još moderniju fabriku za neko buduće vreme.

Na pitanje o povećanju plata, predsednik je rekao da zna da svi žele povećanje, i da zna da su plate dobre, ali se nada da će biti još bolje.

- Spremni smo da uložimo mnogo novca za tehnološke inovacije. Hvala vam na pažnji i izvinite što ste me toliko čekali!

Sve o obilasku Sevojna pročitajte u našoj vesti OVDE.

Sve o poseti porodici Repanović, možete pročitati u našoj vesti OVDE.