Ministarka za rad Milica Đurđević Stamenkovski poručila je penzionerima u Sevojnu da su upravo oni generacija koja je izgradila snažan industrijski i radnički centar i postavila temelje razvoja ove opštine
"VI STE STVARAOCI ISTORIJE SEVOJNA" Ministarka Đurđević Stamenkovski uputila snažnu poruku penzionerima: U poseti sa predsednikom Vučićem
"Dragi penzioneri, vi niste samo svedoci istorije Sevojna. Vi ste njeni stvaraoci", navela je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja je zajedno sa predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem u poseti Sevojnu i Lučanima.
- Vaša generacija je ona koja je od jednog manjeg mesta napravila snažan industrijski i radnički centar. Vi ste radili u fabrikama, u radionicama, na železnici, u službama koje su pokretale život ovog kraja. Mnogi od vas su svoje najbolje godine proveli u radu, u smenama, u halama, na mašinama, u kancelarijama, na poljima, gradeći ono što danas smatramo temeljem ove opštine - navela je ministarka.
