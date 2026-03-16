Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa meštanima sela Kotraža.

"Došao sam da čujem koji su problemi ovde u Kotraži. Znam da još mnogo toga treba da se uradi, ali sam srećan, jer ljudi ipak vide šta smo sve postigli. Država će da ispuni ono što su vam godinama obećavali.

Izgradićemo puteve, otvoriti nova radna mesta, posebno za žene. Hoću da pomognemo onima sa najnižim penzijama, ali i da radimo na tome da nam se ljudi vrate na selo.

U ovim teškim vremenima mi ćemo sačuvati mir i stabilnost, nastavićemo da povećavamo penzije i plate i sačuvaćemo živote svih naših ljudi.

Živela Kotraža! Živela Srbija!

PS. Probao sam da pomognem i trubačima, uvek može neki brži ritam da zatreba u izgradnji naše Srbije!", poručio je predsednik.

Ne propustitePolitikaUŽIVO VUČIĆ OBILAZI SELO KOTRAŽA U LUČANIMA, VELIKI BROJ LJUDI SE OKUPIO DA GA POZDRAVI Stiže vodovod i putevi! Ljudi iznose zahteve predsedniku
PenzionerSrbija brine o najstarijima, država stoji uz narod! Vučić najavio snažan rast penzija i posebne mere za one sa najmanjim primanjima
InfoBiz"Ako nafta ode iznad 120 dolara, iskreno, ne znam šta ćemo" Vučić: Skladišta puna do čepa, Boga da molimo da se rat što pre završi
Politika"OVO MI JE OD VUČKA, TO MORAM DA ČUVAM" Domaćica u Sevojnu oduševila predsednika pričom o unuku, otkrila šta je kupio od državne pomoći
