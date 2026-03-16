Slušaj vest

Dan nakon masovnog protesta prošle godine mnogi su očekivali da će vlast u Srbiji biti srušena. 15. mart je nazivan "danom D", ali pošto se to nije desilo, narednih meseci blokaderi su nastavili da izlaze na ulice, zaoštravajući atmosferu i podižući tenzije. Ulice su u pojedinim trenucima ličile na bojna polja, a prostorije vladajuće stranke bile su glavni ciljevi napada. Zabeleženo je čak 750 napada na prostorije Srpske napredne stranke širom Srbije.

Na pitanja o tome koliko su protesti unazadili Srbiju i kome građani zapravo daju poverenje, u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji govorili su: Ljuban Karan, potpukovnik kontraobaveštajne službe KOS, Veroljub Arsić, narodni poslanik i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, i Aleksandar Lukić iz Instituta za političke studije.

Od 15. marta prošle godine do danas pravimo rekapitulaciju: da li priča o „zvučnom topu“ i dalje zaslužuje medijsku pažnju, ili je, kako ističe Veroljub Arsić, samo jedna u nizu priča koja traje već 15–16 meseci?

- Samo da podsetim, sve je počelo sa četiri studentska zahteva. Mi smo tada govorili da je to samo izgovor za ono što će se u budućnosti dešavati. Predsednik Srbije je rekao da je sve politika i da to nema nikakve veze sa zahtevima, ali je dodao da će ih ipak ispuniti. Zahtevi su ispunjeni, studenti su pozivani na dijalog i od strane predsednika Vlade i predsednika države. Sve je učinjeno da 15. mart bude nasilan, ponavljanje 5. oktobra, što se, na njihovu žalost, nije desilo - ističe Arsić.

Veroljub Arsić Foto: Kurir Televizija

Pre godinu dana, pokušaji da se u Srbiji izazove „obojena revolucija“ izazvali su ogromnu pažnju i tenzije u javnosti. Ljuban Karan ističe da su oni koji su osmislili i finansirali taj plan, kao i oni koji su prihvatili da ga sprovedu, napravili veliku grešku.

- Ne možete vi u državi koja je ekonomski stabilna i koja ima ekonomski prosperitet i koja ima napredak po svi parametrima da prikažete da ovde ništa ne valja - smatra Karan i dodaje:

- Oni su našli soluciju da idu na mlađu populaciju i to im je bila dosta dobra ideja zato što ti mladi ne znaju kako je bilo nekad kad je bilo loše. Zašto ne mogu ovu stariju generaciju da tako pridobiju na svoju stranu? Zato što mi znamo kako je bilo nekada i kroz šta smo prolazili.

Ljuban Karan Foto: Kurir Televizija

Iako su pojmovi „studenti“ i „plenumi“ u velikoj meri degradirani, Aleksandar Lukić primećuje da mistifikacija još uvek postoji.

- Narod vidi kako funkcioniše "studentski pokret", koji u stvari to uopšte nije, samo se tako predstavlja - objašnjava Lukić, dodajući da su mnogi građani koji su na početku verovali u pokret kasnije odustali, shvativši da to nije nešto čemu mogu dati svoje poverenje. Studenti ne mogu da vode državu - zaključuje on.

Aleksandar Lukić Foto: Kurir Televizija

Zašto je opala podrška protestima?

Podrška dela javnosti vremenom je počela da opada, a sagovornici smatraju da su građani vremenom počeli drugačije da sagledavaju motive protesta i političke poruke koje su ih pratile.

- Ta destabilizacija je bila u funkciji nečega drugog, između ostalog Kosova, sankcija Rusiji, odnosa sa Kinom, Republike Srpske i Crne Gore. To su sve važna pitanja koja nekim centrima moći ne odgovaraju, odnosno politika koju sadašnja vlast vodi. Onda se ovim putem, kriminalizacijom, dehumanizacijom i svim tim drugim stvarima, pokušava da se vlast sruši kako bi se kasnije postigli ti drugi ciljevi. Mislim da većina naroda sada uviđa da je to tako i da zato nema one podrške koja je postojala ranije - smatra Lukić i dodaje:

- Otprilike može da se kaže da se traže zakonitost, pravda i moral, a koriste se nemoralna sredstva.

Arsić se nadovezuje da su protesti napravili jednu veliku štetu političkom ugledu države i da veliki broj građana koji su ranije dolazili ili tranzitirali kroz Srbiju sada Srbiju zaobilazi u širokom luku.

- Samo da vas podsetim, jedan od slogana je bio da Srbija stane. Oni su sve radili da Srbiju zaustave: da je zaustave u njenoj obnovi, da zaustave prirodne tokove, pod izgovorom da će tako srušiti režim, odnosno vlast. Nisu oni pravili štetu vlasti, pravili su štetu građanima Srbije. I to je takođe jedan od razloga zašto im građani ne veruju - zaključuje Arsić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs