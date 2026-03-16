Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku “MB Namenska” Lučani i razgovarao sa članovima rukovodstva i radnicima ove kompanije.

- Fabrika “Milan Balgojevic - Namenska” za Srbiju je temelj od strateškog interesa. Želimo da tehnološki unapređujemo kompaniju, kako bismo obezbedili kvantni skok, brži i značajniji napredak u budućnosti. Za nas je ovo ključna fabrika, jer sve što vi ovde radite i proizvodite direktno doprinosi poboljšanju sistema odbrane Republike Srbije i pomaže nam da sačuvamo mir.

- Razgovarali smo sa rukovodstvom o potrebama fabrike i o onome gde država može da pomogne. Razmotrili smo dva nova investiciona ciklusa, ključna za celu našu namensku industriju. Možete da računate na dodatnu podršku države za finansiranje najmodernije opreme koja trenutno postoji u svetu, jer želimo da napravimo još bolju fabriku za neko buduće vreme.

Kako je istakao država Srbija se nikada neće odreći svog većinskog udela u ovoj fabrici.