Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na čačanskoj televiziji Lav TV.

Predsednik je govorio o svim aktuelnim temama.

Vučić se na početku razgovora najpre dotakao teme malog Andrije Kneževića, koji je oboleo od teške bolesti i čije je troškove lečenja preuzela država.

O malom Andriji

- Ja nisam lekar i ne razumem se u sve to. Reč je o užasno teškoj stvari i taj dečak je toliko senzitivan i emotivan... On ima prelepe i preemotivne oči. Pošto sam saznao da je reč o bolesti zbog koje su mu totalno zakrčeni krvni sudovi u glavi, zbog čega i ima te zavoje... Kada vidite sve to i njegove roditelje koji bi život dali za njega, ostane nam samo da se molimo da će švajcarski lekari uspeti da urade ono najbolje za njega. Država je tu da pomogne u svemu. Mi smo kao država uradili ono što je naš posao, naša obaveza i to ćemo nastaviti da radimo.

- Što se tiče tih njihovih napada, mi smo poslali više od 5.000 na lečenje u inostranstvu, a oni su u svoje vreme poslali oko njih 400. U pitanju su najgore laži koje plasiraju o nekome... Imate posla sa ludacima, neretko, a ovde se ljudi igraju sa onim što nosi najtežu emociju - u pitanju su naša deca - rekao je, komentarišući izjave blokadera o njegovoj poseti malom Andriji koji boluje od retke bolesti.

- Hoće da kažu ljudima "ovaj čovek ne voli decu, a mi volimo". To je ono što oni žele da govore.

Zatim je spomenuo kako čuje da okupljeni blokaderi ispred Lav TV u Čačku uživo prate njegovo gostovanje.

- Imaju ljudi telefone, čujem da prate prenos uživo i da im malo kasni ton - šaljivo je prokomentarisao predsednik.

On je najavio dalje ulaganje u fabriku "Milan Blagojević" iz Lučana i podsetio kolika je plata bila 2012. u fabrici, a kolika danas.

Ako vojska nije dovoljno snažna, ona ne može da bude odvraćajući faktor, rekao je.

Govoreći o predstojećim izborima, istakao je da je najvažnije da nastavimo da se borimo.

- Šta god da uradite malo koga ćete da vidite zadovoljnog - rekao je Vučić i dodao da opozicija nema plan i da njih to i ne zanima.

- Došao sam samo da bih pokazao nekima da neće oni da mi odlučuju o putanji kretanja - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da ne treba potcenjivati bolesnu kampanju koja se vodi preko N1 i drugih opozicionih medija.

- Laži koje oni izgovore, tipa dečak je preminuo u privatnoj bolnici, i to kažu jer državi treba sat dva da provere privatne klinike. Da je državna to se proveri za pet minuta - kazao je Vučić.

- Sudija svida penal jednom ili drugom timu, igraju Surdulica i Niš, i jednima i drugima sam ja kriv... Kada ne znate šta viste drugo, onda je to nervoza velika - dodao je on.

U studio je stigla Milena Erić, unuka Dobrice Erića i predsedniku uručila poklon.

- Poznavao sam ga, bio je rodoljub veliki - rekao je Vučić.

Potom je rekao da je za Srbiju najveći poklon to što Milena ima šestoro dece.

Milena je proživela torturu od strane blokadera koji su se posipali sirćetom i gađali jajima.

- Svugde su me ljudi pitali u čemu je stvar da blokiraju saobraćaj, ali bitno je da smo prebrodili to - kazao je Vučić.

- To je zastrašujuće pogotovo kada rade ženama - kazao je Vučić povodom sramnog ponašanja blokadera.

- I ova histerija je njihov proizvod koji će im se na kraju obiti o glavu - dodao je Vučić.

Predsednik se zahvalio još jednom na poklonu od Milene.