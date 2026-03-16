Politika
LUDILO BLOKADERA NE JENJAVA: Okupili se ispred TV studija u Čačku dok gostuje Vučić – predsednik im poručio: “Čujem da im kasni ton!”
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da čuje da okupljeni blokaderi ispred Lav TV u Čačku uživo prate njegovo gostovanje.
- Imaju ljudi telefone, čujem da prate prenos uživo i da im malo kasni ton - šaljivo je prokomentarisao Vučić.
Predsednik je govori o svim aktuelnim temama.
Vučić se na početku razgovora najpre dotakao teme malog Andrije Kneževića, koji je oboleo od teške bolesti i čije je troškove lečenja preuzela država.
Potom se dotakao i svetskih aktuelnosti ali i brojnih pitanja vezanih za Srbiju i njen napredak.
