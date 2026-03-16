Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je država poslala na lečenje u inostranstvu 5.873 ljudi u prethodnih 12 godina i istakao da se puno sredstava izdvaja za inovatine lekove za decu i da će država nastaviti to da radi.

Vučić je to rekao gostujući na Lav Plus TV u Čačku na pitanje da prokomentariše to što je juče u okviru posete Bajinoj Bašti bio kod petočlane porodicu Knežević, čiji najmlađi član, osmogodišnji Andrija, ima Mojamoja bolest (MMD) i uspešno se leči u Švajcarskoj o trošku države i da prokomentariše to što se obično kao kontra argument za to što radi država kaže kako se izdvajaju pare za Ekspo, puteve i slično, dok građani sami decu leče skupljajući pare putem SMS poruka.

"Što se tiče njihovih tih prevara, u našoj zemlji se mnogo manje leči SMS porukama nego u bilo kojoj zapadnoj zemlji. Manje nego u SAD, manje nego u Danskoj. Govorim proporcionalno broju stanovnika. Kod nas, mi smo u inostranstvo poslali 5.873 ljudi u prethodnih 12 godina, a oni su 400 ljudi za ne znam koliko godina već", istakao je Vučić.

"Lečimo stotine ljudi i to su ogromni novci, ljudi moraju da znaju da su to sve lekovi koji koštaju u nekim slučajevima čak i 600.000 i 700.000 evra. Pre svega dajemo to za decu i tako dalje, ali to je, kako da vam objasnim, ta vrsta emocionalne prevare koja postoji na društvenim mrežama, u kojima najgorim lažima neko pokušava da vas diskredituje", rekao je Vučić.

On je dodao da je bolesni dečak Andrija Knežević sa kojim se video veoma senzitivan i emotivan i da će država nastaviti da mu pomaže u lečenju.

"Ima prelepe i preemotivne oči, on je, pošto sam saznao o čemu je reč - dakle to su ti krvni sudovi koji su potpuno zakrčeni u mozgu sa obe strane, i leve i desne, ali on je toliko bistar, toliko sladak i simpatičan i kada vidite da se roditelje koji bi život dali za njega, nemate šta više da kažete osim da se nadate i da se uzdate u švajcarske lekare koji su najbolji i da se ponadate i poverujete da je moguće da pomognu malenom Andriji", naveo je Vučić.