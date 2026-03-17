Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu moćnom video porukom.

- Država nije igračka onako kako neki zamišljaju. Da pokažemo ljudima da brinemo o njima, to je naš najvažniji zadatak - poručio je Vučić.

Podsetimo, Vučić je sinoć izjavio da će se Srpska napredna stranka (SNS) boriti da pobedi u svih 10 lokalnih samouprava na predstojećim lokalnim izborima i da uradi nešto za građane, navodeći da politički protivnici nemaju ni plan ni program, već pribegavaju političkom rasizmu.

- To je ono što je dovelo do užasnih scena proteklih nekoliko meseci i to je ono što je dovelo do upucavanja Milana Bogdanovića. Ta vrsta politčkog rasizma u kojem su oni viša rasa, a mi smo niža, ma koliko bili neobrazovani, ma koliko ne razumevali politiku, ma koliko nikada ništa za svoj narod nisu uradili, oni su urbane elite koje treba da nam drže pridike, da nam objašnjavaju kako bi bilo potrebno da se ponaša, a svi ljudi bi trebalo otprilike da se pokriju ušima i slušaju šta oni kažu i da slučajno ne postoji demokratski odgovor - rekao je Vučić za televiziju Lav plus u Čačku.

Ne propustitePolitikaHIPERSONIČNE RAKETE USIJALE ODNOS SRBIJE I HRVATSKE! Posledica unutrašnje politike Zagreba koji veliča ustaštvo, Srbija bira put stabilnosti uz moćno naoružanje
Politika"MI SE BORIMO DA URADIMO NEŠTO ZA GRAĐANE, ONI NAS DELE NA VIŠU I NIŽU RASU" Snažna poruka predsednika: Ništa nije važnije od ujedinjenja da bi sačuvali državu
Politika"NAJVAŽNIJE JE DA SE UJEDINIMO I SAČUVAMO DRŽAVU I PORODICU" Vučić poručio: Kada to uspemo, onda je lakše i državi da se izbori za svoj opstanak i napredak
Politika"LEČIMO STOTINE LJUDI, NEKI LEKOVI KOŠTAJU ČAK I 600.000 i 700.000 EVRA" Vučić: Država poslala na lečenje u inostranstvo 5.873 ljudi u prethodnih 12 godina
