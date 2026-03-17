Slušaj vest

Kineske hipersonične balističke rakete CM-400, koju još nazivaju "ubicem nosača aviona", a koje je Srbije inkorporirala na svoje avione MIG-29, čime je postala prva zemlja u Evropi sa ovim revoucionarnim naoružanjem, već danima ne daju mira vojnim analitičarama, ali ni političarima u regionu, a posebno pometnju izazvale su u Hrvatskoj gde se bura već danima ne smiruje.

Bivši ministar odbrane Hrvatske Ante Kotromanović je čak zapretio Srbiji i to u u emisiji RTL Danas, gde je na pitanje voditelja Tomislava Jelinčića da li Hrvatska treba da strahuje zbog kineske rakete na srpskom MiG-29, odgovorio pretećim tonom i rečima.

- Možemo odgovoriti tako što smo sad u postupku nabavke HIMARS-a (raketnog sistema SAD. prim. nov), recimo to su rakete dometa 300 kilometara, možemo tretirati i Beograd ako hoćete, vrlo otvoreno - poručio je Kotromanović.

Nadovezala se voditeljka Ana Brdarić Boljat i konstatovala kako se Srbija naoružava sa više strana.

- Pa da, on kupuje sa svih strana, i iz Rusije su kupovali PVO sisteme, i iz Izraela su kupovali određene raketne sisteme, i od Kine, od Francuske... Jednostavno to je takva politika, to je takva politika sedenja na više stolica - zakukao je Kotromanović.

Hrvatskoj opsesiji Srbijom ni tu nije bio kraj. Kotromanović se još jednom jezivom pretnjom osvrnuo na predstojeće lokalne izbore 29. marta.

- Vučić ima sada lokalne izbore, imaće parlamentarne izbore do kraja godine... Ako izgubi izbore, ako on gubi izbore, on gubi glavu - rekao je bivši hrvatski ministar.

Pogledajte njegove izjave u snimku ispod: