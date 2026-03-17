Politika
JEDAN OD GLAVNIH IDEOLOGA BLOKADERA SRAMNO UDARIO NA SRBE IZ REPUBLIKE SRPSKE: "Bosanski radikali su okupirali Srbiju"
Jedan od glavnih ideologa blokadera Dušan Teodorović sramno je udario na Srbe iz Republike Srpske, nazivajući ih "bosanskim radikalima koji su okupirali Srbiju".
- U Srbiji žive Srbi, Mađari, Romi, Bošnjaci, Hrvati, Slovaci, Rumuni, Bugari, Rusini, Albanci, Vlasi, Makedonci, Crnogorci, Nemci, Slovenci, Ukrajinci, Rusi, Grci, Jevreji, Česi i Aškalije. Ove narode su okupirale pridošlice - bosanski radikali - napisao je Teodorović na Iksu.
Ovim su blokaderi još jednom pokazali neverovatan izliv mržnje prema našim sunarodnicima sa druge strane Drine.
