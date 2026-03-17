"POGROMA I OLUJA VIŠE NEĆE BITI" Vučević: Martovski pogrom je jedno od najbolnijih sećanja
Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je martovski pogrom koji se desio 17. i 18. marrta 2004. godine na Kosovu i Metohiji jedno od najbolnijih sećanja u novijoj istoriji srpskog naroda.
- Zato jačamo državu, zato jačamo vojsku, zato čuvamo mir. Pogroma i oluja više neće biti - poručio je Vučević na Instagram profilu.
Pre 22 godine u Autonomnoj pokrajini Kosovu i Metohiji dogodio se talas organizovanog terora, pogrom nad Srbima u kome je ubijeno 16 Srba, stotine povređeno, proterano više od 4.000, demolirano ili uništeno više od 1.000 objekata, kuća, crkava, manastira, uključujući 18 spomenika kulture.
Kao povod za eksploziju nasilja iskorišćeno je utapanje albanske dece u selu Čabra, za koje su albanski ekstremisti lažno optužili Srbe iz susednog sela Zupče.