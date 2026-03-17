Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da je martovski pogrom koji se desio 17. i 18. marrta 2004. godine na Kosovu i Metohiji jedno od najbolnijih sećanja u novijoj istoriji srpskog naroda.

- Zato jačamo državu, zato jačamo vojsku, zato čuvamo mir. Pogroma i oluja više neće biti - poručio je Vučević na Instagram profilu.

Pre 22 godine u Autonomnoj pokrajini Kosovu i Metohiji dogodio se talas organizovanog terora, pogrom nad Srbima u kome je ubijeno 16 Srba, stotine povređeno, proterano više od 4.000, demolirano ili uništeno više od 1.000 objekata, kuća, crkava, manastira, uključujući 18 spomenika kulture.