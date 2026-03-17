Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak postavio je nekoliko pitanja i izneo niz kritika u vezi sa funkcionisanjem pravosudnih institucija na nivou BiH, u objavi na društvenoj mreži „X“ ukazujući na, kako navodi, moguće nepravilnosti i politički uticaj u pojedinim predmetima.

- Posebno su problematični bili sastavi sudskog veća u predmetu protiv predsednika Republike Srpske Milorada Dodika. Od šest sudija ni jedan nije bio iz Republike Srpske. Postavlja se pitanje da li takva struktura sudija može obezbediti nepristrasnost ili je to jasan signal da je u pitanju politički motivisan proces - upitao je Selak.

U svojoj objavi, ministar je ukazao i na širi problem zastupljenosti, tvrdeći da u Sudu BiH i među zaposlenima gotovo da nema predstavnika iz Republike Srpske što, prema njegovim rečima, dovodi u pitanje ravnopravnost.

Dodatno, Selak je izneo sumnje u način dodele predmeta, postavljajući pitanje da li je vršilac dužnosti predsednice Suda BiH eventualno zaobilazila CMS sistem za automatsku raspodelu i formirala neformalnu komisiju radi izbora sudija u osetljivim slučajevima.

- Podsećam da su zbog zloupotrebe istog sistema u prethodnom periodu smenjeni pojedini nosioci pravosudnih funkcija, uključujući bivšu glavnu tužiteljku Tužilaštva BiH Gordanu Tadić i glavnog republičkog javnog tužioca Mahmuta Švraku - poručuje Selak.

Ministar je uputio poziv Visokom sudskom i tužilačkom savetu BiH (VSTS) i Kancelariji disciplinskog tužioca da ispitaju navode o mogućim zloupotrebama i političkom uticaju na pravosuđe.

U objavi se osvrnuo i na primenu odredbi Krivičnog zakona BiH koje se odnose na zabranu negiranja ratnih zločina, uvedenih 2021. godine odlukom visokog predstavnika Valentina Incka, izrazivši sumnju da se ove odredbe primenjuju selektivno.

- U narednom periodu ćemo organizovati okrugli sto i stručnu konferenciju, na kojima će pravni eksperti, akademska zajednica i predstavnici institucija razmatrati stanje u pravosuđu BiH i predložiti mere za unapređenje sistema - saopštio je Selak.

Posebno je ukazao na, kako je naveo, „skandalozan slučaj“ u vezi sa presudom Suda BiH za ratni zločin u Goraždu, naglašavajući da je u prvobitnoj verziji presude bilo pominjanja navoda o „Sarajevo safariju“, snajperisanju i ubijanju djece, koji su kasnije uklonjeni nakon reakcija javnosti.

- Ako je moguće da se presude pišu, brišu i menjaju kao politička saopštenja, onda je reč o nezapamćenom skandalu - naveo je Selak.