Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio je danas da se Srbija ne naoružava da bilo kome preti, Srbija se naoružava da bi mogla da odbrani građane i zemlju, bez, kako je naveo, bilo kakve opasnosti po komšije.

"Kad je naoružanje i vojna oprema u pitanju ništa se ne radi ad hok i danas za sutra, to se radi i planira se dugi niz godina, bilo koje sredstvo koje želite da nabavite sada bilo gde u svetu, ne možete bez dve, tri do četiri godine da ga imate, tada ide ispitivanje tog sredstva i uvođenje u vojsku", kazao je on za TV Pink.

Naveo je da vojna neutralnost Srbije omogućava nabavku najsavremenije opreme i sa istoka i sa zapada.

"Ne gledamo komšije, ne gledamo druge, gledamo sebe i pravimo svoju sposobnost na nivou koji može da bude odvraćajući faktor", rekao je Gašić.

Dodao je da će se u junu ove godine krenuti u implementaciju digitalne vojske, da će za Vidovdan, 28. juna biti prikazana nova sredstva koja ulaze u upotrebu i da se vojni aerodrom u Batajnici priprema za dolazak novih rafala.