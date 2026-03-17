"SRBIJA SE NAORUŽAVA, ALI NIKOM NE PRETI" Gašić: Nema opasnosti za komšije! Za Vidovdan biće prikazana nova sredstva, Batajnica se sprema za dolazak "rafala"
Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić izjavio je danas da se Srbija ne naoružava da bilo kome preti, Srbija se naoružava da bi mogla da odbrani građane i zemlju, bez, kako je naveo, bilo kakve opasnosti po komšije.
"Kad je naoružanje i vojna oprema u pitanju ništa se ne radi ad hok i danas za sutra, to se radi i planira se dugi niz godina, bilo koje sredstvo koje želite da nabavite sada bilo gde u svetu, ne možete bez dve, tri do četiri godine da ga imate, tada ide ispitivanje tog sredstva i uvođenje u vojsku", kazao je on za TV Pink.
Naveo je da vojna neutralnost Srbije omogućava nabavku najsavremenije opreme i sa istoka i sa zapada.
"Ne gledamo komšije, ne gledamo druge, gledamo sebe i pravimo svoju sposobnost na nivou koji može da bude odvraćajući faktor", rekao je Gašić.
Dodao je da će se u junu ove godine krenuti u implementaciju digitalne vojske, da će za Vidovdan, 28. juna biti prikazana nova sredstva koja ulaze u upotrebu i da se vojni aerodrom u Batajnici priprema za dolazak novih rafala.
