DELULU! OBJAVA STUDENATA BLOKADERA O BEZIMENOJ LISTI IZAZVALA GNEV NA MREŽAMA: "Potrošili ste nam godinu dana, narod vas izbacuje i pljuje, SMEŠNI STE" (FOTO)
Tzv. studenti u blokadi ponovo su navukli gnev i bes onih koji su do juče verovali u njih, slepo ih pratili na protestima i društvenim mrežama, a onda završili razočarani. Ovog puta povod je bila godišnjica blokaderskog skupa u Beogradu 15. marta prošle godine, kada su blokaderi očekivali da će vlast biti srušena na ulici.
Blokaderi su za godinu dana prešli put od "sigurne pobede" do svađa, prepucavanja i međusobnog optuživanja za objektivni debakl, ali one koji stoje iza naloga na "X" "Blokada FON" nije sprečilo da se prave ludi i objave da su postali faktor i da imaju program?!
Naime, Blokada FON obavestila je svoje saborce šta su sve postigli u prethodnom periodu, pa kažu:
"Godinu dana kasnije:
- izabrali smo 250 imena koja će doneti pobedu na izborima
- napisali smo program koji će podići zemlju na noge
- organizovali smo narod u svakoj opštini
- obilazimo kuće u svakom selu
- postali smo faktor ne samo u Srbiji, već i u Evropi
A tek smo otvorili drugi špil… Ne popuštamo, organizujemo", poručili su oni, očigledno očekujući podršku.
Međutim, ona je izostala i dobili su kritike od većine onih koji su učestvovali u njihovim neretko nasilnim skupovima:
"Možda sam ja nešto propustio, ali kako ste to organizovali narod u svakoj opštini?"
"Izvinjavam se, da li je program javno dostupan?"
"Jeste li dobro postupili kada ste odbili prelaznu Vladu? Hoćete li imati bolje izborne uslove ovako? U stvari vi ste bili za direktnu demokratiju, nisu vas interesovali izbori. Kako to da vas sad interesuju?"
"Jeste li čuli za ovu izreku? 'Mnogo zujiš, malo meda daješ'".
"Faktor u Evropi? Da niste malo preterali u svom zanosu?"
"Hajde da vidimo taj program? Gde se moze pročitati pa da lepo svi glasamo za vas, ako je program dobar i obećavajući. Ili je to neki tajni program samo za vaše oči, a kasnije i samo za vaše džepove?"
"Da li je to ona lista koja je trebalo da bude objavljena još u maju prošle godine?"
"Smešni ste ako mislite da ste faktor ovde, a kamoli u Evropi."
"Kakvi su ovo kockarski termini i čemu služe."
"5 iluzija. Ne može se reći laži, jer ovi izgleda u ovo zaista veruju", samo su deo komentara u kojoj blokaderi ne kriju razočaranje u studentsku listu.
Možda je i najbolji opis dat reakcijom sa likom Sunđer Boba - DELULU!
