Tzv. studenti u blokadi ponovo su navukli gnev i bes onih koji su do juče verovali u njih, slepo ih pratili na protestima i društvenim mrežama, a onda završili razočarani. Ovog puta povod je bila godišnjica blokaderskog skupa u Beogradu 15. marta prošle godine, kada su blokaderi očekivali da će vlast biti srušena na ulici.

Blokaderi su za godinu dana prešli put od "sigurne pobede" do svađa, prepucavanja i međusobnog optuživanja za objektivni debakl, ali one koji stoje iza naloga na "X" "Blokada FON" nije sprečilo da se prave ludi i objave da su postali faktor i da imaju program?!

Naime, Blokada FON obavestila je svoje saborce šta su sve postigli u prethodnom periodu, pa kažu:

"Godinu dana kasnije:

- izabrali smo 250 imena koja će doneti pobedu na izborima

- napisali smo program koji će podići zemlju na noge

- organizovali smo narod u svakoj opštini

- obilazimo kuće u svakom selu

- postali smo faktor ne samo u Srbiji, već i u Evropi

A tek smo otvorili drugi špil… Ne popuštamo, organizujemo", poručili su oni, očigledno očekujući podršku.

Međutim, ona je izostala i dobili su kritike od većine onih koji su učestvovali u njihovim neretko nasilnim skupovima:

"Možda sam ja nešto propustio, ali kako ste to organizovali narod u svakoj opštini?"

"Izvinjavam se, da li je program javno dostupan?"

"Jeste li dobro postupili kada ste odbili prelaznu Vladu? Hoćete li imati bolje izborne uslove ovako? U stvari vi ste bili za direktnu demokratiju, nisu vas interesovali izbori. Kako to da vas sad interesuju?"

"Jeste li čuli za ovu izreku? 'Mnogo zujiš, malo meda daješ'".

Reakcije blokadera na objavu tzv. studenata u blokadi

"Faktor u Evropi? Da niste malo preterali u svom zanosu?"

"Hajde da vidimo taj program? Gde se moze pročitati pa da lepo svi glasamo za vas, ako je program dobar i obećavajući. Ili je to neki tajni program samo za vaše oči, a kasnije i samo za vaše džepove?"

"Da li je to ona lista koja je trebalo da bude objavljena još u maju prošle godine?"

"Smešni ste ako mislite da ste faktor ovde, a kamoli u Evropi."

"Kakvi su ovo kockarski termini i čemu služe."

"5 iluzija. Ne može se reći laži, jer ovi izgleda u ovo zaista veruju", samo su deo komentara u kojoj blokaderi ne kriju razočaranje u studentsku listu.

Možda je i najbolji opis dat reakcijom sa likom Sunđer Boba - DELULU!

