Ministar spoljnih poslova Marko Đurić ocenio je danas da Martovski pogrom koji se desio 17. i 18. marta 2004. godine u AP Kosovo i Metohija predstavlja jedan od najtežih poglavlja u srpskoj istoriji, dodajući da sećanje na njega predstavlja zavet da se sačuva istina i oda počast žrtvama.

- Spaljene kuće, razrušene crkve i manastiri, oskrnavljena groblja i napuštena sela - ove potresne slike traju u našem kolektivnom sećanju više od dve decenije, kao svedočanstvo jednog od najtežih poglavlja u našoj novijoj istoriji. Dana 17. i 18. marta 2004. godine, na Kosovu i Metohiji, duhovno i hrišćansko kulturno nasleđe srpskog naroda, građeno i čuvano vekovima, bilo je izloženo široko rasprostranjenom i koordinisanom nasilju, koje se u Srbiji pamti kao Martovski pogrom - napisao je Đurić na svom nalogu na društvenoj mreži Iks.

Tokom tih tragičnih dana, podseća Đurić, najmanje osam Srba izgubilo je život, stotine su povređene, a više od 4.000 ljudi je proterano iz svojih domova.

- Desetine hrišćanskih crkava i manastira su uništene ili teško oštećene, zajedno sa kućama, školama i javnim institucijama, dok je neprocenjivo kulturno i versko nasleđe oskrnavljeno. Mnogi od ovih zločina i dalje nisu u potpunosti procesuirani. Stradanje žrtava i razmere razaranja ne smeju biti zaboravljeni. Ovo sećanje nije samo okrenuto prošlosti. Ono predstavlja ozbiljan zavet, okrenut ka drugačijoj budućnosti - da se sačuva istina, oda počast žrtvama i, kao narod vođen hrišćanskim i univerzalnim vrednostima, ostane istrajan u zaštiti našeg naroda, identiteta i duhovnog i kulturnog nasleđa - zaključio je Đurić.

