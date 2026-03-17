TABLOID "DANAS" I KORAKS PROBILI DNO! Skaradna karikatura predsednika Vučića nastavak kampanje dehumanizacije i medijske manipulacije
Šolakov blokaderski tabloid "Danas" i njegov karikaturista Predrag Koraksić Koraks danas su dotakli novo dno objavljivanjem karikature predsednika Aleksandra Vučića kojeg je ovaj "umetnik" predstavio nagog, u stilu Oskara, s krunom na glavi i značkom BIA umesto mača!
Tako su "Danas" i Koraks još jednom vulgarno i s poniženjem prikazali ne samo čoveka s kojim se politički ne slažu, već čoveka koji vodi državu!
Tabloid "Danas" je jedan od blokaderskih medija koji gura narativ o "gušenju slobode medija" - ali o kom "gušenju" se govori kada se ovakve karikature slobodno štampaju na naslovnom stranama novina?!
Direktor Centra za odgovorne medije i politički analitičar Marko Matić rekao je za Kurir da je "Danas", u pokušaju da dokaže tezu o zloupotrebi policije u Srbiji, prekršio standarde i norme novinarske profesije.
- Članak koji je na naslovnici ovog lista ilustrovan bizarno skaradnom i krajnje neukusnom karikaturom predstavlja primer medijske manipulacije, jednostranosti i političke propagande. Ovo je školski primer kreiranja lažnih vesti i dezinformacija sa ciljem izazivanja političkih posledica. A to nije posao novinara i medija koji pretenduju da budu ozbiljni i kredibilni izvori informacija - zaključio je Matić.
Blokaderski Danas i "Koraks", podsetimo, svakodnevno objavljuju karikature kojima se vređa predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Šef države i njegova porodica već duže vreme su meta napada, pa su tako blokaderi na skupu u Nišu razapeli lutku sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
