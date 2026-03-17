- Dan kada je spaljena naša Bogorodica Ljeviška. Kada su gorela nedra Prizrena, dan kada su nam rušili svetinje, kada su nam ukrali vekove.

Dan kada su ljudi ubijani samo zato što su Srbi. Dan kada je veći deo međunarodne zajednice ćutao. Dan kada su nam lomili Krst i raskopavali grobove.

Dan koji će nas nadahnjivati kada se budemo vraćali da podignemo što je porušeno, obnovimo što je zapaljeno, oživimo što je zapustelo, povratimo što nam je oteto!