"Pre 22 godine Albanci su uz podršku i ćutanje međunarodne zajednice pokrenuli pogrom nad Srbima. Kao i uvek kada nemaju zaštitu svoje države i vojske Srbi su bili ubijani, proterivani, pljačkani a njihove zapaljene crkve i manastiri trebali su da ih proteraju i iz sećanja i istorije. Država Srbija je tada danima razgovarala sa južnom komandom NATO pakta, RTS je čekao dva dana da pošalje kamere a ostaci naše vojske su ostali u kasarnama. Kasno je da tražimo pravdu za pobijene i proterane, nikada nije kasno da uzmemo pravdu u svoje ruke, da se ne ponovi", poručio je Vulin.