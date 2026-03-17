VUČIĆ NAKON VEOMA VAŽNOG SASTANKA POTPISUJE KLJUČAN UGOVOR: Predsednik sutra u Beogradu sa predstavnicima kompanije Azvirt
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa predstavnicima kompanije Azvirt nakon čega će biti potpisan komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji brze saobraćajnice granični prelaz Bački breg-Sombor-Kula-Vrbas-Srbobran.
Sastanak će početi u 12.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.
Nakon potpisivanja ugovora planirana su obraćanja medijima.
